El Consejo General de Enfermería y Boehringer Ingelheim lanzan su segunda beca de investigación para enfermeras

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El Consejo General de Enfermería y la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim han puesto en marcha su 'II Incubadora de Ideas: Enfermedades Poco Frecuentes y Áreas Prioritarias de Salud', beca de investigación para las profesionales que repartirá 18.500 euros en tres ayudas.

Según han indicado los organizadores, el objetivo es impulsar proyectos de investigación liderados por enfermeras y centrados en la mejora de la atención y de la calidad de vida de personas adultas con enfermedades poco frecuentes y áreas prioritarias de salud, en cualquier nivel asistencial o ámbito de cuidados.

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"En el Consejo General de Enfermería, tenemos un compromiso firme por impulsar la investigación enfermera y apoyar a las profesionales que optan por desarrollar su carrera profesional y cuidar a la población desde una óptica que va más allá de lo asistencial", ha indicado su presidente, Florentino Pérez Raya, quien ha añadido que "esta convocatoria, centrada en enfermedades poco frecuentes, busca dar visibilidad a estas patologías, así como animar a las enfermeras interesadas en la investigación a centrar sus trabajos en el abordaje de este tipo de enfermedades, muchas veces olvidadas".

En este sentido, ha expuesto que "el apoyo desde las instituciones a la investigación enfermera es esencial para asentar las bases de un ecosistema investigador más sólido y que, además, tenga en cuenta las peculiaridades de la profesión enfermera y cuide a sus profesionales".

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"Desde el Instituto Español de Investigación Enfermera, queremos visibilizar e impulsar investigaciones y proyectos innovadores que transformen la atención de estas personas y mejoren significativamente su calidad de vida desde cualquier entorno asistencial", ha sostenido, por su parte, la coordinadora del órgano del Consejo General de Enfermería, Guadalupe Fontán.

A su juicio, "la aportación de las enfermeras que cuidan de personas con enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades autoinmunes sistémicas y otras patologías poco frecuentes, a través de estas iniciativas científicas, puede generar un cambio para seguir construyendo un sistema de salud más humano e innovador".

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MEJORAR LA ATENCIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

"Las enfermeras están al lado de los pacientes en cada etapa y conocen de primera mano sus necesidades y el impacto que la enfermedad tiene en su día a día", ha expuesto, por parte de Boehringer Ingelheim, su gerente de Medical Affairs Specialty Care en España, Elena Gobartt, quien ha explicado que el laboratorio busca "contribuir a que ese conocimiento se transforme en investigación y en nuevas ideas capaces de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas".

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De este modo, ha manifestado que la segunda edición de la iniciativa refuerza el compromiso "con la investigación enfermera y con la colaboración entre profesionales y organizaciones, impulsando iniciativas en ámbitos como las enfermedades pulmonares intersticiales y las enfermedades autoinmunes sistémicas, para seguir avanzando allí donde todavía existen importantes necesidades por cubrir".

Ahondando en las condiciones de la acción, los organizadores han indicado que su plazo de recepción de proyectos estará abierto hasta el 15 de marzo de 2027, al que se podrán presentar proyectos englobados en tres categorías: enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedades autoinmunes sistémicas y otras enfermedades poco frecuentes y áreas prioritarias de salud. El elegido en la primera categoría tendrá una dotación de 7.500 euros, mientras que en la de enfermedades autoinmunes sistémicas recibirá 6.000 euros y en la última, 5.000 euros.

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Los proyectos presentados, para ser becados, deben tener obligatoriamente como investigadora principal a una enfermera o enfermero colegiada en España, aunque el equipo de trabajo, siempre que esté liderado por Enfermería, puede tener perfiles multidisciplinares. Además, deben ser entidades vinculadas al ámbito sanitario, como sociedades científicas, fundaciones, universidades, colegios profesionales o instituciones con carácter público o privado las que presenten los proyectos, así como tener su residencia fiscal en España.

Por último, se recoge que, además de la dotación económica, la beca incluye un acompañamiento experto que incluye el asesoramiento de un profesional de Boehringer Ingelheim y de un enfermero experto designado por el Consejo General de Enfermería, con el fin de facilitar el desarrollo y la puesta en marcha de la iniciativa. Las bases son accesibles a través de la web de la entidad enfermera, que también ha dispuesto el email 'instituto@consejogeneralenfermeria.org' para resolver cualquier duda sobre la convocatoria.

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