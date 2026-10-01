El banco central de Colombia sube los tipos de interés hasta el 12,25%, máximos no vistos desde marzo de 2024

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La junta directiva del Banco de la República (BanRep), el banco central de Colombia, ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 12,25%, lo que supone llevarlos a máximos no vistos desde marzo de 2024.

Según ha explicado mediante un comunicado, su primera decisión desde que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia ha sido apoyada por cuatro miembros del consejo, mientras que dos votaron por dejar la tasa de referencia como estaba y uno por incrementarla en medio punto.

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"El entorno financiero internacional se ha tornado algo más apretado ante las perspectivas de una política monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales de las economías avanzadas", ha resumido el BanRep.

El BanRep ha constatado que las expectativas de inflación para el mes de diciembre han repuntado al 6,8%, aunque se han reducido al 4% para el horizonte temporal a dos años. En cualquier caso, quedarían "considerablemente por encima de la meta [del 3%]".

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El PIB desestacionalizado creció un 3,4% anual en el segundo trimestre, al tiempo que el índice de seguimiento de la economía (ISE) apuntó a que la actividad se habría desacelerado en julio tras arrojar una lectura de 1,1%.

"La industria manufacturera registró una caída anual del 2,3%. Las ventas reales del comercio minorista total presentaron en julio un incremento anual del 5,3%, lo que es consistente con el crecimiento anual del 22,3% de las importaciones en dólares", ha abundado el BanRep.

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El órgano rector del banco central ha indicado que sus próximos movimientos dependerán de la información futura sobre los efectos del fenómeno de 'El Niño', el proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 7,4 grados de agosto y la política fiscal que fije el nuevo Gobierno.