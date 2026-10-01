Ejército israelí acusa a 'NAZA' de dar una visión incompleta de la selección de objetivos

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Jerusalén, 1 oct (EFE).- El Ejército israelí acusó este jueves al documental 'NAZA', que relata la matanza masiva de civiles en Gaza mediante testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia, de presentar una visión incompleta del proceso de selección de objetivos, alegando que muestra solo las etapas "iniciales" y no la "planificación y aprobación de ataques".

En un extenso comunicado, publicado después de que un representante castrense haya revisado el filme, ganador del Premio del Jurado del Festival de Venecia, el Ejército afirma que los entrevistados en el documental plantean "en varios casos especulaciones y suposiciones sin fundamento fáctico".

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Gran parte del documental está basado en investigaciones desde 2023 realizadas por el periodista israelí Yuval Abraham -codirector del filme- y publicadas tanto en la revista israelí-palestina +972 como en el diario británico The Guardian, que además produce 'NAZA'.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo Israel pasó de autorizar, tras el 7 de octubre de 2023, la muerte de decenas a cientos de civiles como 'daño colateral' en ataques contra altos cargos de Hamás.

'NAZA' toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que podría morir en un ataque, por ejemplo "20 NAZA".

En su nota, las FDI vuelven a negar que durante su ofensiva en Gaza autorizasen matar hasta a 500 personas para acabar con un alto rango de Hamás, como afirma uno de los militares en el documental, ni un número "cercano a esa cifra".

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"La película 'NAZA' presenta una imagen distorsionada, engañosa y falsa del proceso de planificación y ataque de las FDI", dice el comunicado.

El documental describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre y presunto miliciano de Hamás regresa a dormir a casa.

También el uso de modelos de inteligencia artificial que predicen -según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con 15 % de error- la probabilidad de que un gazatí sea o no un miliciano, creando una lista de posibles objetivos.

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En su comunicado, el Ejército israelí no menciona dichos bombardeos de viviendas y, sobre la inteligencia artificial alega que se usa como apoyo en el proceso de selección, pero que la autorización de los ataques corresponde a personas y a diferentes niveles de mando.

Los militares de 'NAZA', con la condición de anonimato por las represalias que podrían sufrir -el servicio de inteligencia interior israelí ha abierto una investigación contra ellos-, aseguran asimismo que el Ejército bombardeó zonas bajo órdenes de evacuación de Gaza sabiendo que aún quedaba allí población civil.

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Al respecto, el Ejército israelí se limita a afirmar que sus directivas "no permiten que una advertencia de evacuación para un área se considere una autorización para llevar a cabo ataques allí sin tener en cuenta a los civiles que permanecen". EFE