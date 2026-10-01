Despega con éxito la nave espacial Dragon de SpaceX que llevará a los astronautas de la Crew 13 a la Estación Espacial

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La nave espacial Dragon de SpaceX, que llevará a los cuatro astronautas de la misión Crew-13 a la Estación Espacial Internacional, ha despegado este jueves con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida).

"La misión Crew-13 es otra demostración de la incomparable capacidad de Estados Unidos en vuelos espaciales tripulados y de la solidez de nuestras alianzas comerciales. Jessica, Luke, Joshua y Sergey continuarán con un trabajo fundamental a bordo de la Estación Espacial Internacional, a la vez que nos ayudarán a desarrollar la experiencia y las capacidades necesarias para ambiciosas misiones a la Luna y más allá. Felicitaciones a la tripulación y a los equipos de la NASA y SpaceX que hicieron posible el lanzamiento de hoy", ha declarado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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Un cohete Falcon 9 de SpaceX ha impulsado una nave espacial Dragon a la órbita con los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney , el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

La nave se acoplará de forma autónoma al puerto delantero del módulo Harmony de la estación esta madrugado. Será el lanzamiento y acoplamiento más rápido de una nave espacial estadounidense en la historia de la Estación Espacial Internacional, con una duración de aproximadamente 8 horas.

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"Nuestro ritmo constante de lanzamientos de misiones tripuladas comerciales demuestra el papel fundamental que desempeña la Estación Espacial Internacional para mantener nuestra presencia en la órbita terrestre y perfeccionar las herramientas que utilizaremos en nuestras futuras expediciones a la Luna y Marte", ha declarado Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA en la sede de la agencia en Washington.

Durante el vuelo de Dragon, que durará aproximadamente 7 horas y 50 minutos, SpaceX supervisará una serie de maniobras automáticas de la nave desde su centro de control de misión en Hawthorne, California. La NASA supervisará las operaciones de la estación espacial durante todo el vuelo desde el Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

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Watkins, Delaney, Kutryk y Teteryatnikov se unirán a la tripulación de la Expedición 75, que incluye al astronauta de la NASA Anil Menon y a los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina, quienes ya se encuentran a bordo de la estación. Tras un breve relevo, la misión Crew-12 de SpaceX de la NASA, con los astronautas de la agencia Jessica Meir y Jack Hathaway , la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev, regresará a la Tierra.

Durante su misión, la tripulación 13 contribuirá al avance de la investigación a bordo del laboratorio orbital mediante el uso de la microgravedad para producir tejidos derivados de células madre humanas, con el fin de mejorar la medicina personalizada, la modelización de enfermedades y las pruebas farmacéuticas para afecciones como las cardiopatías y el Parkinson.

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La tripulación también explorará la producción de cultivos a través de un nuevo sistema de cultivo de plantas, en su mayoría autónomo, y probará el crecimiento de las plantas fuera de las instalaciones especializadas. Además, los miembros de la tripulación continuarán con los estudios sobre la salud humana que examinan los factores relacionados con las anomalías del flujo sanguíneo en microgravedad y probarán un nuevo dispositivo de diagnóstico en vuelo para monitorizar la salud de los astronautas.

La misión Crew-13 forma parte del Programa de Órbita Terrestre Baja de la NASA, que colabora con empresas privadas para proporcionar acceso fiable al espacio, apoyar la investigación y el desarrollo a bordo de la estación espacial y posibilitar futuras misiones más allá de la órbita terrestre baja.

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