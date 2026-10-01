Critican a Botsuana por permitir la matanza de 23 elefantes para celebrar su independencia

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Nairobi, 1 oct (EFE).- La Sociedad para la Protección de los Elefantes de Botsuana denunció este jueves la matanza de 23 elefantes autorizada por el Gobierno con el objetivo de consumir su carne durante la celebración del 60 aniversario de la independencia del país africano del Reino Unido, conmemorada este 30 de septiembre.

"El Gobierno ha abatido a 23 elefantes con motivo de las celebraciones del 60º aniversario de la independencia. Todos nosotros, incluidos los niños, sabemos lo que sucede después. Cuando se dispara a un elefante, el resto se pone a la defensiva", afirma la ONG en un comunicado publicado en la red social Facebook.

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Asimismo, detalló cómo los elefantes han pasado de ser ahuyentados con aplausos a volverse "defensivos y agresivos", tras las cazas aprobadas el 11 de septiembre por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo de cara a esta festividad.

"Cuando se dispara a un elefante, los demás adoptan una actitud defensiva. La manada que antes dejaba tranquilos a sus hijos, ahora cargará contra ellos. Los elefantes que antes podía ahuyentar aplaudiendo, ahora le atacarán en sus campos", agregó.

Aunque la organización ha "rogado" al Gobierno que detenga esta cacería y así dejar de convertir a los elefantes en un "peligro" para la población que convive con ellos, aseguró que las autoridades defienden los "beneficios económicos" que obtienen.

"Hemos pedido indemnizaciones para los heridos. Ellos dicen que solo se indemniza a los fallecidos. Seguimos enterrando a nuestros familiares, y también lidiando con las secuelas de las heridas", lamentaron los activistas.

Por último, aseguró que este año ya se han matado 430 elefantes en Botsuana por "diversión".

El expresidente botsuano Ian Khama (2008-2018), quien restringió la caza de elefantes en 2014, criticó esta decisión al considerar que podría "normalizar y fomentar" estas acciones.

"Esto puede contribuir a la opinión de que la vida silvestre se utiliza cada vez más para el consumo, al normalizar y fomentar la caza en lugar de proteger un recurso natural que promueve el turismo, el cual aporta muchos beneficios”, declaró Khama al portal de noticias local News&All.

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En 2025, el Gobierno también autorizó la caza de 21 elefantes para consumir su carne en la celebración del 59º aniversario de la independencia del país, que cuenta con la mayor población de paquidermos del mundo al albergar a más de 130.000 ejemplares. EFE