Colombia evalúa contrato firmado con la compañía sueca Saab para comprar 17 cazas Gripen

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Bogotá, 1 oct (EFE).- El Gobierno colombiano, que preside Abelardo de la Espriella, está evaluando el contrato que firmó el ejecutivo de su antecesor, Gustavo Petro, por 16,5 billones de pesos (casi 5.000 millones de dólares a cambio de hoy) en noviembre del año pasado para la compra de diecisiete cazas Gripen a la compañía sueca Saab.

"Hay un contrato firmado, es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos, es un tema de Gobierno (...) Se están evaluando algunos procesos de negociación, en este caso es el Gobierno que tiene ante este aspecto. Se está construyendo una solución que beneficie al país", expresó el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Juan Jaime Martínez.

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El oficial señaló que el Gobierno busca entablar una conversación con la compañía porque Colombia "tiene unas necesidades económicas altas" y apunta a evaluar "los pagos y los beneficios" de lo que llega al país.

"Se hace en un Gobierno anterior (el contrato) y el nuevo Gobierno quiere evaluar cómo fue ese tipo de negociación y ahí se establecen mesas de trabajo donde habrá una determinación", añadió Martínez.

El expresidente Petro aseguró en abril del año pasado, cuando aún estaba en el cargo, que había seleccionado a Saab para el suministro de cazas Gripen y reemplazar así la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir, adquirida de segunda mano en la década de los años ochenta.

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Desde diciembre de 2022, Petro ya había manifestado su intención de reemplazar los Kfir porque estaban cerca de cumplir su vida útil y, consideraba entonces, que "era un peligro subirse a esos aparatos". EFE