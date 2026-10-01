Casi el 45% de las personas de entre 25 y 34 años acude a la IA para consultar aspectos de salud, según un estudio

Guardar

El 44,7 por ciento de las personas de entre 25 y 34 años acude a herramientas de inteligencia artificial (IA) para consultar aspectos de salud, según ha evidenciado la última encuesta 'IMOP-BERBES', que muestra que es el grupo poblacional que más las utiliza, seguido del formado por ciudadanos de entre 18 y 24 años, con un 35,7 por ciento.

El estudio, llevado a cabo mediante entrevista telefónica a 701 personas mayores de edad, señala que las aplicaciones tecnológicas basadas en IA son empleadas por el 35,4 por ciento de las de entre 35 y 44 años, por el mismo porcentaje en las de 45 a 54 y por un 6,2 por ciento de las de 65 años o más. En general, un 26,5 por ciento de personas afirma que las ha utilizado en más de una ocasión para buscar información o resolver alguna duda relacionada con su salud.

PUBLICIDAD

Además, la encuesta ha abordado la valoración de las redes sociales como fuente de información sanitaria, con lo que se ha constatado que el 50,1 por ciento de los hombres y el 44 por ciento de las mujeres no las consideran fiables para consultar temas de salud. Por franja de edad, las poblaciones de entre 55 y 64 años (73,8%), de 65 o más (53,3%) y de entre 45 y 54 (53,2%) son los que más desconfían, mientras que los españoles de entre 25 y 34 años (50,9%) opinan que son menos fiables que los medios de comunicación tradicionales.

Por contra, el 81,4 por ciento de la mujeres y el 79,2 por ciento de los hombres manifiestan que los profesionales sanitarios son su fuente más fiable cuando tienen alguna duda o consulta sobre temas de salud, según señala la investigación, que arroja los datos de que las personas de entre 55 y 64 años (92%) y los que tienen 65 o más (83,4%) son los que más mantienen esta posición, junto con la población de 24 a 35 (77,9%).

PUBLICIDAD

Por último, se expone que Internet es el otro medio más utilizado para temas de salud por casi el 30 por ciento de las mujeres y el 25,1 por ciento de los hombres. Así, los ciudadanos de entre 24 y 35 años (43,9%) son los que más lo emplean, junto con los que tienen entre 25 y 34 (38,6%) y los de 45 a 54 (29,6%), mientras que las organizaciones institucionales, los portales gubernamentales y las entidades referentes del sector -como las asociaciones de pacientes- son otros de los medios más recurridos por los encuestados, siendo los de entre 18 y 24 años (26,9%) los que más lo hacen.