CAF aprueba préstamos por 305 millones de dólares para obras en Argentina

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó préstamos por 305 millones de dólares que serán destinados a financiar obras de modernización de una línea del metro de Buenos Aires y de una carretera en la provincia de San Juan.

Según informó este jueves la entidad en un comunicado, uno de los préstamos, por 145 millones de dólares, fue concedido a la ciudad de Buenos Aires, que aplicará los fondos al proyecto de modernización de la línea B del metro.

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La Línea B, el corredor de mayor demanda de la red de subterráneos de la capital argentina, recorre 11,8 kilómetros y transporta unos 250.000 pasajeros por día.

El segundo crédito de CAF, por 160 millones de dólares, fue otorgado a la provincia de San Juan (oeste) para financiar obras que permitirán transformar dos tramos de la ruta nacional N° 40 en una autopista.

"Con esta primera operación en San Juan acompañamos a una provincia que vive una transformación productiva histórica. Modernizar la Ruta 40 significa rutas más seguras para las familias, costos logísticos más bajos para quienes producen y más integración con Chile y los mercados del Pacífico", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. EFE

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