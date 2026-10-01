Suman cuatro heridos por un ataque en una escuela del estado mexicano de Coahuila

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Ciudad de México, 1 oct (EFE).- Cuatro personas resultaron lesionadas tras el ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos al interior de una escuela secundaria en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila (norte de México), donde murió la subdirectora del plantel, según informaron las autoridades locales.

El Gobierno de Coahuila precisó en un comunicado que el ataque dejó cuatro personas heridas, una más de las que fueron reportadas inicialmente.

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Entre los lesionados se encuentran dos docentes, un alumno y una mujer, apuntó. De los dos maestros uno se reporta delicado, la condición del alumno se mantiene reservada y la mujer se encuentra estable.

Además, la Fiscalía de Coahuila descartó el uso de explosivos y confirmó que la agresión fue cometida con armas blancas.

Como hipótesis inicial, la Fiscalía señaló que se trató de un ataque aislado y apuntó a la situación familiar de los presuntos agresores como parte del contexto de los hechos.

"De acuerdo con las primeras declaraciones, se trata de un ataque aislado, sui géneris, y determinado por dos personas dentro de un contexto familiar desarticulado", indicó la institución.

Las autoridades agregaron que las investigaciones continuarán en coordinación con áreas de inteligencia federal.

Los dos presuntos agresores, ambos de 18 años, hermanos y exalumnos del plantel, permanecen detenidos.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dijo a medios que ambos detenidos seguían páginas en redes sociales sobre ataques perpetrados en otros países y que, según sus primeras declaraciones, "idolatraban" a sus autores.

Fernández señaló que los hermanos habrían buscado imitar ese tipo de ataques y que, hasta ahora, no se ha identificado un conflicto previo con las víctimas como un posible móvil.

El ataque ocurrió la mañana de este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en la comunidad de La Unión, donde los agresores irrumpieron y agredieron a personal docente y algunos alumnos con armas blancas.

La subdirectora del plantel falleció en el ataque.

La agresión ocurre poco más de seis meses después de otro episodio de violencia en un centro educativo mexicano, cuando un adolescente de 15 años mató a tiros a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán (oeste). EFE

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