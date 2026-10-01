Belén Esteban responde atónita e irónica a Rosa Benito, Amador Mohedano y Víctor Janeiro: "Tres disgustos muy gordos"

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Belén Esteban se encuentra en el centro de la polémica después de que en los últimos días varios rostros vinculados a la familia Janeiro-Benito hayan vuelto a pronunciarse sobre ella y sobre diferentes cuestiones relacionadas con su hija, Andrea Janeiro. Una situación que ha hecho que la colaboradora tenga varios frentes abiertos y ante los que, por el momento, ha preferido mantener la prudencia a la espera de dar su versión.

Además, la de Paracuellos atraviesa unos días especialmente delicados por el estado de salud de su perrita, que recientemente tuvo que ser intervenida y a la que este miércoles han llevado a realizar su primera cura. "Está mejor, le han dado muchos puntos, le han dado como 122 puntos", ha explicado sobre la evolución del animal.

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Sin embargo, las últimas declaraciones de Rosa Benito han vuelto a situarla en el foco mediático. Al conocer que la colaboradora de televisión se había mostrado muy disgustada con ella y la había calificado de "envidiosa", Belén ha reaccionado con sorpresa y ha dejado claro que responderá públicamente. "Sí, sí. Qué disgusto", ha reconocido antes de anunciar: "Mañana en De Viernes os voy a contestar".

Pero no solo Rosa ha hablado de ella. También han trascendido declaraciones de Amador Mohedano y de Víctor Janeiro, que se habría pronunciado sobre la relación entre Jesulín de Ubrique y su hija y sobre las ocasiones en las que, según su versión, el torero no habría podido ver a Andrea tanto como quería. "¿Quién ha dicho eso? Víctor Janeiro", ha preguntado sorprendida Belén. "¿Nunca ha hablado? ¿Ahora ha hablado? No me digas. Me habéis dado tres disgustos muy gordos", ha confesado.

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También le han trasladado las últimas informaciones sobre la vivienda que Jesulín de Ubrique habría comprado para su hija Juls Janeiro. Según le han explicado, el inmueble estaría únicamente en parte a nombre de la joven, mientras que el resto pertenecería al propio torero. Una cuestión ante la que Belén ha puesto como ejemplo su propia situación familiar: "Yo lo único que sé es que esta casa que tengo entera es de mi hija". "Me parece todo muy bien que los padres ayuden a los hijos", ha añadido.

Con todos estos frentes abiertos, la colaboradora ha confirmado que será este viernes, en 'De Viernes', cuando responda a las diferentes cuestiones que han surgido en los últimos días. "Pero mañana en De Viernes aclararé todo, la verdad", ha asegurado antes de poner fin a sus declaraciones.

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