Argelia detiene a 11 personas e incauta más de dos millones de psicotrópicos

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Argel, 1 oct (EFE).- Las autoridades argelinas se incautaron de dos millones de cápsulas de psicotrópicos y detuvieron a 11 personas, informó este jueves la Policía del país magrebí a través de sus redes sociales.

Según el comunicado, las investigaciones llevadas a cabo por la Policía permitieron detener a 11 personas, "entre ellas una mujer" y un ciudadano "de nacionalidad africana", e incautar 636 motocicletas, 16 vehículos utilitarios y otros 16 de turismo "como parte de los beneficios procedentes del blanqueo de capitales".

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La operación, que duró "más de cuatro meses", según la fuente, permitió desmantelar una "red transfronteriza" dedicada al tráfico ilegal de psicotrópicos entre las ciudades de Uargla, en el sur de Argelia, Argel, en el centro del país, y Tetúan, en Marruecos.

La Policía explicó que los dos millones de cápsulas de pregabalina se encontraban en "botellas destinadas a llenar bombonas de oxígeno" y fueron incautadas en unos "almacenes".

El pasado junio, el Ejército argelino incineró casi 18.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas 1.000 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de unos 50.500 millones de dinares argelinos (333,28 millones de euros), informó entonces el Ministerio de la Defensa Nacional.

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Para combatir el consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos. EFE