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Aficionados de Irlanda siguen protestando en contra de jugar con Israel

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El partido de Liga de Naciones entre la República de Irlanda y Austria estuvo detenido en dos momentos de protesta de parte de la afición del Aviva Stadium de Dublín, en contra de que su selección juegue contra Israel y en favor de Palestina.

Durante el primer tiempo, cuando se dieron los goles de Troy Parrott para los locales, el árbitro tuvo que detener el encuentro en primera instancia por el lanzamiento de pelotas de tenis a la pista, con la bandera de Palestina y el lema 'No disputen el partido' (Stop de game).

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Bajo mucha tensión y muchas acciones de protesta, Irlanda ya se midió a Israel el pasado domingo (3-0), y tendrá que hacerlo de nuevo también en suelo neutral serbio el día 4. La afición irlandesa mostró de nuevo su oposición, también cuando saltó un aficionado al césped portando la bandera de Palestina.

El encuentro lo empató 2-2 Austria, líder con siete puntos, en la segunda mitad, complicando a Irlanda, tercera con cuatro, ya que no aprovechó el empate de Kosovo, segunda con los mismos cuatro puntos, contra el equipo israelí, dentro del Grupo 3 de la Segunda División, Liga B, de la Liga de Naciones.

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