Agencias

Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias este jueves en Castellón y Valencia

10/10/2025 Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. POLITICA EUROPA PRESS TV
10/10/2025 Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. POLITICA EUROPA PRESS TV
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas este jueves en las provincias de Castellón y Valencia.

Esta mañana se había decretado la alerta naranja en la autonomía puesto que se esperan para hoy chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento muy fuertes, localmente torrenciales o persistentes. Ahora se ha subido a roja.

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Además, durante la jornada habrá cielo con intervalos nubosos que aumentarán a cubierto. Por su parte, las temperaturas no anotarán cambios o irán en descenso ligero; mientras que habrá viento flojo de dirección variable que aumentará a moderado y tenderá a componente este al mediodía.

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