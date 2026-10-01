Accenture gana un 9% más al cierre de su año fiscal 2026, hasta 7.402 millones, y repunta un 17% en Bolsa

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La firma de servicios profesionales Accenture obtuvo un beneficio neto atribuido de 8.367 millones de dólares (7.402 millones de euros) al cierre de su año fiscal 2026, finalizado a 31 de agosto, lo que supone mejorar en un 9% el resultado objetivo en su anterior ejercicio, ante lo que sus acciones han repuntado hasta un 17% en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York.

Por su parte, los ingresos de la compañía ascendieron a 74.183 millones de dólares (65.670 millones de euros), un 6,4% más; mientras que los costes operativos totales se encarecieron un 5,6% y se situaron en los 62.777 millones de dólares (55.572 millones de euros).

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Por segmentos de negocio, la de productos brindó 22.450 millones de dólares (19.873 millones de euros), un 6% más, y la de salud y servicios públicos 15.170 millones de dólares (13.430 millones de euros), un 3% por encima de lo registrado hace doce meses.

La división de servicios financieros generó 13.959 millones de dólares (12.356 millones de euros), un 9% más, y la de medios y tecnología vio ampliada su facturación en un 11%, hasta los 12.673 millones de dólares (11.218 millones de euros). El segmento de recursos aportó 9.929 millones de dólares (8.789 millones de euros), un 5% más.

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De su lado, el mercado americano supuso la mayor parte de los ingresos de la firma con una suma total de 36.546 millones de dólares (32.350 millones de euros), un 4% más; mientras que la facturación en la región EMEA se situó en 26.958 millones de dólares (23.863 millones de euros), un 9% más, y Accenture ingresó un 7% más en Asia Pacífico, hasta 10.677 millones de dólares (9.452 millones de euros).

La compañía ha informado que repartió un total de 11.500 millones de dólares (10.180 millones de euros) a sus accionistas, repartidas entre 7.500 millones de dólares (6.640 millones de euros) en recompra de acciones y 4.000 millones de dólares (3.540 millones de euros) en dividendos en efectivo.

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En este sentido, Accenture ha informado que repartirá un dividendo trimestral en efectivo de 1,71 dólares (1,51 euros) por acción para los accionistas que se pagará el 13 de noviembre.

Respecto al cuarto trimestre del año, la compañía se anotó un resultado neto atribuido de 1.991 millones de dólares (1.762 millones de euros), un 40% más, mientras que la facturación se elevó en un 6%, hasta alcanzar los 18.679 millones de dólares (16.537 millones de euros).

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En su previsiones para el ejercicio 2027, la firma aspira a elevar sus ingresos entre un 3% y 6% y devolver a los accionistas al menos 9.500 millones de dólares (8.410 millones de euros).

En este sentido, los títulos de Accenture han escalado hasta un 17% en la Bolsa de Nueva York en los operaciones previas a la apertura del mercado bursátil, con lo que cotizan en los 214 dólares, frente a los 183,37 dólares en los que cerró la pasada jornada.

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"Superamos nuestras previsiones de ingresos para el cuarto trimestre y culminamos otro año de crecimiento generalizado en todo nuestro negocio (...). Estos resultados reflejan la confianza que nuestros clientes siguen depositando en nosotros para ayudarles a reinventarse y crear valor, el alto nivel de innovación que aportamos a diario y el extraordinario compromiso de nuestros innovadores con el éxito de nuestros clientes", ha indicado la consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.