Zelenski visita a las tropas a cargo de la contraofensiva ucraniana en Limán

Guardar

Kiev, 30 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este miércoles a algunas de las tropas que llevan a cabo la contraofensiva ucraniana en el eje del frente de Limán, en el norte de la región de Donetsk.

“La 66 Brigada Separada Mecanizada, junto a otras unidades de nuestro Tercer Cuerpo del Ejército, han devuelto ya más de 125 kilómetros cuadrados de nuestro territorio a control ucraniano en el marco de la Operación Vivaldi”, escribió en X Zelenski, que condecoró a sus militares y habló con el comandante a cargo de la zona de las operaciones allí y de las necesidades de su brigada.

PUBLICIDAD

El Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano anunció este lunes que ha recuperado desde el comienzo de la llamada Operación Vivaldi en mayo un total de 176 kilómetros cuadrados de territorio, 51 de ellos en la tercera y más reciente fase de la operación, durante la que también han sido neutralizados unos 2.000 soldados rusos y otros 250 han sido capturados.

Tras visitar a esa brigada, Zelenski mantuvo en la zona una reunión de coordinación con otros jefes militares.

Entre las cuestiones tratadas, el presidente ucraniano destacó la adquisición de equipamiento, en concreto de camionetas para los militares en el frente.

“También hemos hablado de reforzar las Fuerzas de Sistemas No Tripulados”, agregó Zelenski, que adelantó que aumentará tanto la financiación como el personal de las unidades de drones así como la financiación destinada al suministro de aparatos no tripulados.

Los militares pidieron además a Zelenski medios de artillería de largo alcance, y acordaron con el presidente buscar fórmulas para incrementar el sueldo que perciben los soldados desplegados en el frente, el reclutamiento de extranjeros y el retorno a filas de desertores. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)