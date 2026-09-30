González a recuperar ventaja sobre Guevara y Quiles tiene su primera opción al título

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Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El español Manuel González (Kalex) necesita recuperar ventaja sobre su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) en Moto2, y el también español Máximo Quiles (KTM) va a disfrutar de su primera opción, en el Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en el Mobility Resort Motegi, de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto3.

La cuarta plaza de Manuel González en Austria, como mal menor, podría considerarse un buen resultado, pero la victoria de su rival más directo por el campeonato, Izan Guevara, eclipsó esa posibilidad y obliga al piloto madrileño a intentar recuperar el terreno cedido al de Palma de Mallorca en esta primera cita asiática, en la que una vez más serán muchos los contendientes a batir.

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González y Guevara son los principales referentes de la categoría intermedia, con apenas 35,5 puntos de distancia entre ellos (245,5 frente a 210), pues a más del doble de distancia se encuentra ya el tercer clasificado (suma 168,5 puntos), el también español Iván Ortolá (Kalex), con el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), cuarto a 90,5 puntos del líder.

Todos ellos saben lo que es ganar en Moto2 en lo que va de 2026, pero no son los únicos, pues también se han subido a lo más alto del podio y por tanto pueden volver a hacerlo, el australiano Senna Agius (Kalex) -que en 2027 será piloto de MotoGP y eso debe ser un acicate especial para el piloto oceánico-, el checo Filip Salac (Kalex) y los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Alonso López (Kalex).

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Mucho más clara está la situación en Moto3, en donde sus nueve victorias, las tres últimas de manera consecutiva, y los 131 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el español Álvaro Carpe (KTM), debieran permitir a Máximo Quiles dar un paso decisivo camino del título en Japón.

Quiles podría proclamarse matemáticamente campeón en el Mobility Resort Motegi, aunque para ello tiene que sumar 19 puntos más que Carpe y 18 más que el también español David Almansa (KTM), algo que se antoja más complicado que pueda suceder, pero ya se ha visto que en las carreras de Moto3 puede pasar de todo.

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De no ser así, una semana más tarde, en el circuito indonesio de Mandalika, la situación será mucho más favorable para el líder del Mundial, que acumula 306 puntos por los 175 de Carpe y 174 de Almansa y Brian Uriarte.

Máximo Quiles es el piloto que más victorias acumula en la actual temporada en Moto3, pero como él, también se han subido a lo más alto del podio los también españoles Carpe, Almansa y Uriarte, además del malasio Hakim Danish o el italiano Guido Pini.

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Entre los que no han logrado ese objetivo pero podrían hacerlo en cualquier momento, se encuentran los hispano-argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone, el indonesio Veda Pratama, el finlandés Rico Salmela, el australiano Joel Kelso, el italiano Mastteo Bertelle o los españoles Adrián Fernández y David Muñoz, entre otros contendientes, de una categoría en la que siempre puede surgir la sorpresa.

Juan Antonio Lladós