Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 30 de septiembre (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

OTAN DEFENSA

PUBLICIDAD

Šiauliai (Lituania) - Aviones de combate F18 españoles, F16 turcos y Eurofighter italianos permanecen en alerta de reacción rápida en la base lituana de Šiauliai como parte de la reacción de la OTAN a cualquier amenaza para el espacio aéreo aliado, como el dron que portaba explosivos derribado por cazas este mes.

(Texto) (Vídeo) (Audio)

- Se enviará la siguiente panorámica europea: Drones, ciberataques, sabotajes a infraestructuras, desinformación... los ataques rusos a los países europeos adoptan diversas formas y generan una inquietud creciente a la que responden con un refuerzo de la seguridad en diversos flancos. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

- Mark Rutte cumple este miércoles su segundo aniversario al frente de la OTAN, tras consagrar este último año a profundizar en la transformación de la Alianza para que los europeos se hagan más responsables de su propia seguridad y defensa, así como a contener las los ataques verbales contra los aliados y las amenazas de ruptura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Texto) (Foto)

BRASIL ELECCIONES

Juiz de Fora - (Brasil) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza su último mitin de campaña en Juiz de Fora, ciudad del estado de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA ARGENTINA

París - El presidente argentino, Javier Milei, visita París desde este 30 de septiembre al 2 de octubre para participar en la «Argentina Week», un encuentro destinado a promover inversiones en Argentina, y mantendrá el 1 de octubre una reunión privada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, informó la Presidencia argentina.

PUBLICIDAD

(Texto)

EEUU HISPANOS

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra este miércoles en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana, en la primera conmemoración de esta fecha durante su segundo mandato y a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, en un momento de baja aprobación presidencial y con la atención puesta en el voto latino.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA

Teherán - Irán sigue desafiando a Estados Unidos con amenazas de atacar las infraestructuras de Oriente Medio en caso de que su seguridad se vea amenazada, mientras espera una respuesta de Washington tras su última reunión con los mediadores.

(Texto)(Audio)

- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz, en pleno pulso entre ambos países por el control del estratégico paso marítimo.

PUBLICIDAD

- La ofensiva lanzada por los rebeldes chiíes hutíes contra las tropas progubernamentales yemeníes apoyadas por Arabia Saudí continúa estancada en los mútiples frentes abiertos, mientras las condiciones humanitarias en uno de los países más pobres del mundo empeoran día tras día.

(Texto)

ARGENTINA MAFALDA

Buenos Aires - Mafalda Inmersiva, una muestra que propone por primera vez llevar el universo creado por Quino a un formato inmersivo, se inaugura en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, primera parada de esta experiencia que luego viajará a otros países.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

RUSIA DUMA | Moscú - El líder ruso, Vladímir Putin, preside la primera sesión de la Duma o cámara de diputados de Rusia, en la que el partido del Kremlin contará con la mayoría constitucional, tras las controvertidas elecciones legislativas en las que la oposición y expertos independientes denunciaron numerosas irregularidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- Los comunistas pusieron hoy en duda la mayoría constitucional lograda por el partido del Kremlin, Rusia Unida, al denunciar en la Duma o cámara de diputados numerosas irregularidades relacionadas con el voto electrónico y el hecho de que las elecciones parlamentarias y el propio escrutinio transcurriera durante tres días.

- "El mayor crimen masivo de la historia de Rusia", es como define el experto electoral Iván Shukshin las recientes elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró un récord histórico de escaños. (Texto) (Foto)

IRAK EEUU |Bagdad - Las tropas de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estados Islámico (EI), liderada por EE.UU., culminó su retirada de todas las bases militares de Irak y el control total de estas posiciones pasa a las fuerzas de seguridad iraquíes, en cumplimiento del calendario del fin de la misión y el acuerdo alcanzado entre Bagdad y Washington. (Texto)(Audio)

PUBLICIDAD

- Estados Unidos dijo al concluir el operativo desplegado en Irak que ahora será el Gobierno de Bagdad el que asuma los desafíos de seguridad en el país y en la región.

- Se enviará una cronología de la misión.

EEUU PENA DE MUERTE | Washington - Christa Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, cuya ejecución por inyección letal está programada para este miércoles y, de llevarse a cabo, sería la primera de una mujer en el estado desde hace más de 200 años. (Texto)

NORUEGA EPSTEIN | Copenhague - El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre rechazó este miércoles en una audiencia parlamentaria que exista una cultura "dañina" en el Ministerio de Exteriores de ese país nórdico debido a los contactos de varias personas de la élite política con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. (Texto)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Bangkok.- La inteligencia artificial (IA) está transformando el mapa tecnológico de Asia y Malasia, con grandes extensiones de terreno, una red eléctrica desarrollada y una amplia conectividad mediante cables submarinos, ha encontrado en este cambio la oportunidad para convertirse en 'hub' del Sudeste Asiático de centros de datos.

- El Tribunal de Distrito de Tokio tiene previsto dictar sentencia sobre la demanda de un actor de doblaje japonés, famoso por sus papeles en series de animación como Jujutsu Kaisen y Yu-Gi-Oh!, exigiendo a TikTok que elimine los vídeos narrados con una imitación de su voz generada por IA. (Texto)

- La contribución que la identificación biométrica con Inteligencia Artificial hace a la lucha contra el crimen puede quedar empañada si su aplicación viola derechos fundamentales o discrimina a minorías, según alerta este miércoles la UE en un informe que destaca las actuales lagunas legales y la falta de transparencia en su aplicación.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó anoche una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal.

NUESTROS TEMAS

MUSICAL BUENA VISTA | Ciudad de México - Tras su paso por Broadway, el musical ‘Buena Vista Social Club’ tendrá en México su primera presentación internacional fuera de EE.UU., a partir del 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes, para celebrar el histórico “amor de ida y vuelta que ha habido entre Cuba y México”, según la productora y directora teatral Julieta González. (Texto) (Foto)

AUSTRALIA VIVIENDA | Sídney (Australia).- Australia intenta frenar una crisis de vivienda marcada por precios y alquileres disparados y falta de oferta con más vivienda pública, incentivos a la construcción y reformas fiscales para que comprar una casa para vivir resulte más atractivo que adquirirla como inversión. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil el próximo domingo, la Agencia EFE continuará enviado una serie previa con la guía BRASIL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en agosto. (Texto)

12:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la segunda revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. en el segundo trimestre. (Texto)

12:30 GMT.- Asunción.- UE MERCOSUR.- Se celebra el foro Acuerdo de Asociación Unión Europea - Mercosur: Oportunidades para Paraguay, con la presencia de los ministros de Exteriores e Industria y Comercio de Paraguay, Rubén Ramírez y Marco Riquelme, respectivamente, y la embajadora de la UE en Asunción, Katja Afheldt. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta la exposición 'The Surrealist Book: Tomorrow Lives in Mirrors', una muestra que explora la repercusión de los libros de artista dentro del movimiento surrealista a través de volúmenes procedentes de la colección de Helen y Sam Zell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU HISPANOS.- La Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos (Camacom), describe el impacto de las empresarias latinas en el país (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ECONOMÍA.- El Women Economic Forum (WEF) Ecuador 2026 prevé reunir, en Quito, a más de 89 exponentes de 15 países en torno a liderazgo, innovación, inteligencia artificial, ciencia, emprendimiento y transformación económica, entre ellos Sandra Cauffman, referente de la NASA. Hotel Sheraton Quito.

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El museo de arte de Brooklyn, en Nueva York, muestra a la prensa su nueva exposición de arte moderno europeo, con obras de artistas como Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin o Henri de Toulouse-Lautrec. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DDHH.- Entrevista a EFE con la lideresa ambiental y comunitaria Yuly Andrea Velásquez Briceño, recientemente reconocida como Defensora del Año en la XV edición del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del índice de desempleo del Colombia en agosto. (Texto)

18:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- La Junta Directiva del Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para revisar la tasa básica de interés, actualmente en el 12 %. Banco de la República (Texto)

20:30 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra un mes de septiembre marcado por la subida de los tipos, el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas.

20:30 GMT.- Nueva York.- MICRON RESULTADOS.- La tecnológica Micron publicar resultados correspondientes al cuarto trimestre fiscal de 2026, que además cierra su ejercicio fiscal 2026.

Washington.- EEUU PENA DE MUERTE.- Christa Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, cuya ejecución por inyección letal está programada para este miércoles y, de llevarse a cabo, sería la primera de una mujer en el estado desde 1819. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MAFALDA.- Mafalda Inmersiva, una muestra que propone por primera vez llevar el universo creado por Quino a un formato inmersivo, se inaugura en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, primera parada de esta experiencia que luego viajará a otros países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- G20 COMERCIO.- Estados Unidos encabeza la reunión de ministros de comercio del G20 centrada en poner fin al trabajo forzoso, que ha justificado la imposición de aranceles por parte de Washington a terceros países, y denunciar la instrumentalización del comercio de alimentos. (Texto)

Juiz de Fora (Brasil).- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza su último mitin de campaña en Juiz de Fora, ciudad del estado de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Lima.- COMUNIDAD ANDINA.- Perú asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027 con el propósito de promover iniciativas que acerquen la integración regional al ciudadano, que favorezca a su desarrollo y la atención de sus necesidades, especialmente en las poblaciones más vulnerables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

14:15 GMT.- Roma.- ITALIA POLÍTICA.- La Cámara de los Diputados de Italia inicia la última fase parlamentaria para la reforma de la Ley Electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni. (Texto)

15:00 GMT.- Roma.- VATICANO EXPOSICIÓN.- Se presenta la exposición "Más de mil palabras" que recoge fotografías, ilustraciones y dibujos de LÓsservatore Romano, el periódico del Vaticano que fue fundado en 1861 (Texto)

15:30 GMT.- Tirana.- UE ALBANIA.- Rueda de prensa de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Edi Rama, primer ministro de Albania, en el marco de su visita a los países balcánicos.

17:30 GMT.- Rostock.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, participa en un gran toque de retreta para despedir al máximo mando de la Marina alemana, Jan Christian Kaack, que será reemplazado por el contraalmirante Wilhelm Tobias Abry.

Bruselas.- UE EMERGENCIAS.-La Comisión Europea presenta el Sistema Europeo de Comunicaciones Críticas, que conectará las redes de policías, bomberos y servicios sanitarios de emergencia de los países de la UE y de Schengen en casos como desastres naturales o ataques terroristas. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL TAP.- Lufthansa y Air France-KLM deben presentar hoy sus ofertas finales mejoradas para adquirir hasta el 49,9 % de TAP desglosado en un 44,9 % en venta directa más un 5 % reservado preferentemente a trabajadores. (Texto)

París.- FRANCIA ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, inicia hoy una visita a Francia, que concluye el viernes, para participar en la 'Argentina Week', un encuentro destinado a promover inversiones en ese país, y mantendrá el jueves una reunión privada con su homólogo francés, Emmanuel Macron. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Courrèges, Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney, Acne Studios y Tom Ford presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Liverpool.- R.UNIDO PARTIDOS.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE AMPLIACIÓN.- La Comisión Europea publica sus propuestas para reformar el proceso de ampliación de la UE y limitar el veto en la toma de decisiones.

O.Medio

Bagdad.- IRAK EEUU.- Las tropas de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estados Islámico (EI), liderada por EE.UU., culminó su retirada de todas las bases militares de Irak y el control total de estas posiciones pasa a las fuerzas de seguridad iraquíes, en cumplimiento del calendario del fin de la misión y el acuerdo alcanzado entre Bagdad y Washington.

El Cairo.- EMIRATOS HOSTELERÍA.- Segundo día del Future Hospitality Summit (la Cumbre del Futuro de la Hostelería en español), que se celebra en la ciudad emiratí de Dubái, y que reúne a un número de profesionales de los sectores inmobiliario y hostelero, así como emprendedores e inversores de todo el mundo.

África Nairobi.- ÁFRICA PETRÓLEO.- Inauguración de las obras para construir en Lamu, en el norte de Kenia, una refinería regional de petróleo que abastezca a África oriental, impulsada por el multimillonario nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África y fundador del Grupo Dangote. (Texto)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA XENOFOBIA.- Vence el nuevo plazo que el grupo antiinmigración sudafricano March & March dio a inmigrantes irregulares para dejar el país, en el marco de la ola xenófoba de los últimos meses. (Texto)

Asia

Nueva Deli.- INDIA AVIACIÓN.- El etíope Tewolde Gebremariam asume como nuevo director ejecutivo de la aerolínea Air India.

Tokio.- JAPÓN IA.- El Tribunal de Distrito de Tokio tiene previsto dictar sentencia sobre la demanda de un actor de doblaje japonés, famoso por sus papeles en series de animación como Jujutsu Kaisen y Yu-Gi-Oh!, exigiendo a TikTok que elimine los vídeos narrados con una imitación de su voz generada por IA.

Sídney.- AUSTRALIA VIVIENDA.- Australia intenta frenar una crisis de vivienda marcada por precios y alquileres disparados y falta de oferta con más vivienda pública, incentivos a la construcción y reformas fiscales para que comprar una casa para vivir resulte más atractivo que adquirirla como inversión. (Texto) (Foto)

Kuala Lumpur.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La inteligencia artificial (IA) está transformando el mapa tecnológico de Asia y Malasia, con grandes extensiones de terreno, una red eléctrica desarrollada y una amplia conectividad mediante cables submarinos, ha encontrado en este cambio la oportunidad para convertirse en 'hub' del Sudeste Asiático para almacenar y procesar datos que sostienen la economía digital de la región.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245