El Kremlin minimiza la petición de Kazajistán de congelar los combates en Ucrania

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Moscú, 30 sep (EFE).- El Kremlin evitó pronunciarse este miércoles sobre la petición del mandatario kazajo, Kasim-Yomar Tokáyev, quien volvió a urgir el martes desde Berlín que se congelen las hostilidades en Ucrania, y se limitó a indicar que están en contacto con Kazajistán.

"El presidente (ruso, Vladímir) Putin aprovecha las reuniones para informar a su socio kazajo sobre el estado de la operación militar especial", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Tokáyev abogó la víspera por una congelación de las hostilidades en Ucrania a lo largo de las líneas del frente actuales, que permita emprender "la ruta de la diplomacia y las negociaciones".

El presidente kazajo resaltó que mantiene "muy buenas relaciones" con Putin, al que calificó de "personalidad política sobresaliente", y el cual cuenta con "su propia visión de los objetivos estratégicos de su país".

Kazajistán está a favor de que "se cumpla la carta de la ONU y de que cada país preserve su inviolabilidad territorial" y mantiene relaciones de amistad tanto con Rusia como con Ucrania, afirmó.

Esta no es la primera vez que Tokáyev aboga públicamente por el cese de los combates en Ucrania. El líder del mayor país de Asia Central ya hizo una declaración similar durante una reunión con Putin en junio pasado. EFE

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