Llegan a Ecuador la esposa y la hija de alias Fito tras ser expulsadas de Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 29 sep (EFE).- La esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar alias Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país andino, llegaron la noche de este martes a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia, donde fueron detenidas el domingo en una operación conjunta de ambos países con apoyo del FBI.

Las mujeres, identificadas como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez (esposa) y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta (hija), llegaron a la ciudad de Guayaquil, donde fueron recibidas por el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila.

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"De acuerdo a las investigaciones, las detenidas estaban vinculadas al manejo financiero y al blanqueo de capitales de la estructura criminal Los Choneros, por lo que su captura representa un golpe a la estructura criminal y a sus economías", dijo Reimberg.

La esposa y la hija de Fito serán llevadas a la cárcel La Roca, la prisión de máxima seguridad que desde abril pasado es femenina, donde también estuvo recluido el líder criminal antes de ser extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado. EFE

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(foto)(video)