Al menos tres muertos en ataques nocturnos rusos contra Kiev y sus alrededores

Guardar

Kiev, 30 sep (EFE).- Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en Kiev y sus alrededores a consecuencia de los ataques lanzados por Rusia durante la noche y la madrugada contra la ciudad y el resto de la región capitalina, según informaron el Servicio de Emergencias de Ucrania y el jefe de la Administración Militar regional, Timur Tkachenko.

Dos de los muertos perdieron la vida en la capital, mientras que el cuerpo del tercero, un menor de edad, fue encontrado sin vida entre los escombros de la localidad de Víshgorod, a unos veinte kilómetros al norte de Kiev.

PUBLICIDAD

“Desde la tarde del 29 de septiembre y durante la madrugada del 30 de septiembre, como resultado de los ataques rusos, se produjeron incendios y daños en cuatro distritos de la ciudad”, se lee en el parte del ataque publicado por el Servicio de Emergencias sobre los bombardeos a la capital.

Según Tkachenko, el jefe de la Administración Militar de la región de Kiev, otras dos localidades, además de Víshgorod, fueron atacadas durante la noche.

La Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta durante la madrugada de múltiples drones y también misiles balísticos dirigiéndose contra Kiev y sus alrededores.

El ataque continuó durante las primeras horas de la mañana. EFE