RSF denuncia los ataques de Milei a la prensa y pasea sus palabras por las calles de París

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París, 30 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, difundió o compartió 1.674 publicaciones "hostiles" contra periodistas y medios en 47 días, con una media de 36 al día, en las que les llegó a tildar de "basuras inmundas" o "repugnantes", "corruptos" o "ensobrados", según Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denunció una campaña sistemática de descrédito contra la prensa.

Para poner el foco sobre esos ataques hostiles a la prensa y protestar por la visita a París de Milei, desde hoy hasta el próximo viernes, RSF sacó a las calles de la capital francesa un camión con frases sacadas de los tuits del presidente argentino.

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En declaraciones hoy a la prensa junto al camión, el director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin, alertó sobre lo que considera la "naturaleza real" del presidente argentino y su carácter "depredador" respecto a la libertad de prensa, al tiempo ironizó: "El balance de Javier Milei como depredador de la libertad de prensa es excelente".

Bruttin denunció el acoso digital a periodistas, la presión económica sobre los medios y el aumento de las agresiones contra profesionales de la información, ya que Milei -dijo- utiliza de forma compulsiva las redes sociales para atacar y desacreditar a los periodistas.

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Bruttin comparó además la estrategia de Milei con la del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el mandatario argentino ha amplificado las técnicas utilizadas por su homólogo, hasta convertir el descrédito de los periodistas en un elemento recurrente de su discurso.

Pidió que, pese a las relaciones institucionales entre Francia y Argentina, los derechos humanos, las libertades públicas y, especialmente, la libertad de prensa ocupen un lugar central en las conversaciones con Milei durante la reunión que mantendrá con el presidente francés, Emmanuel Macron, y "no sean ocultados bajo la alfombra roja".

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"Es claramente un peligro para la libertad de prensa", concluyó, al tiempo que defendió el trabajo de los periodistas argentinos y de los medios independientes frente a lo que considera una campaña de descrédito.

En su informe, RSF analizó la actividad de la cuenta de Milei en X entre abril y mayo de 2026. Del total de publicaciones identificadas, 1.499 fueron retuits, el 89 %, mientras que solo 21, el 1,2 %, fueron mensajes escritos directamente por el presidente. Otras 151 fueron publicaciones de terceros acompañadas de comentarios de Milei.

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Las acusaciones o insinuaciones de corrupción fueron la categoría más frecuente, con 498 publicaciones. Según la organización de defensa de la libertad de prensa, Milei sostiene que los medios argentinos dependían de la publicidad oficial y que, tras la decisión de su Gobierno de eliminarla, periodistas y medios comenzaron a atacar a la Administración.

En ese sentido, el informe recoge expresiones como "corruptos", "ensobrados" y "una banda de delincuentes" para referirse a periodistas, así como la afirmación de Milei de que el 95 % de quienes ejercen el periodismo en Argentina son "basuras mentirosas".

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Entre los episodios citados por RSF figura el caso de dos periodistas de la cadena TN, a los que Milei calificó de "basuras repugnantes" después de que fueran grabados con una cámara oculta en espacios comunes de la Casa Rosada. Tres días después, el acceso de los periodistas acreditados al palacio presidencial fue restringido, según el informe.

RSF señala asimismo que Milei utiliza con frecuencia la expresión "No odiamos lo suficiente a los periodistas", conocida como "NOL$ALP", para acompañar o respaldar publicaciones contra la prensa.

La organización afirma que el presidente también ha utilizado esa consigna contra organizaciones de defensa de la libertad de prensa, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la propia RSF.

Por otra parte, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que trabaja en cuestiones vinculadas con derechos humanos, memoria, verdad y justicia, ha convocado una concentración contra Milei a última hora de la tarde en la esplanada del Trocadero, frente a la Torre Eifell, y ha lanzado una petición para que el Ayuntamiento de París declare al presidente argentino como 'persona non grata'.

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