Reino Unido convocó a la embajadora argentina por el arbitraje de Milei sobre las Malvinas

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Londres, 30 sep (EFE).- El Reino Unido convocó esta semana a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para protestar por el intento de "socavar la prosperidad y la seguridad" de las Malvinas después de que el presidente argentino, Javier Milei, anunciara que ha iniciado un arbitraje internacional contra el Reino Unido para bloquear un proyecto petrolero en aguas las islas.

Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los territorio de Ultramar, que incluyen las Malvinas y otras islas, publicó un comunicado en X donde explicó que su gobierno convocó a Plaza -sin precisar qué día- para explicarle que el recurso legal de Milei "no es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales".

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Más bien "son intentos de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo que se autogobierna (en referencia a las Malvinas). Ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".

Preguntado al respecto por EFE, el Foreign Office remitió oficialmente al mensaje de la subsecretaria como posición de su Gobierno.

Milei recurrió el lunes a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para iniciar un arbitraje sobre el proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la empresa israelí Navitas, que busca extraer crudo a partir de 2028.

Aunque el tono es firme, el hecho de haber elegido a una subsecretaria de Estado para transmitir este mensaje indica que el Gobierno británico opta por el perfil bajo y no quiere escalar el conflicto con Argentina.

El Ejecutivo de Milei, en su petición de arbitraje, instó al Reino Unido a que, en el plazo de dos semanas, "adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina".

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El Gobierno argentino anticipó que, de no cumplirlo, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar "las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".

A través de su perfil de la red social X, Milei destacó las medidas anunciadas este lunes y subrayó que buscan detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio.

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La decisión anunciada este lunes sigue a una serie de sanciones y denuncias por parte del Gobierno de Milei contra petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera ilegales.

En el último mes, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos y ha realizado en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras -de capitales británicos, israelíes y canadienses- y sus directivos.

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El pasado miércoles, Milei instó en la ONU al Reino Unido a "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Horas después, el Reino Unido respondió en un comunicado que los intentos de impedir el desarrollo petrolero en las islas son "un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional". EFE

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