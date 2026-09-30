Gobierno luso decide tras ofertas finales de Air France-KLM y Lufthansa por aerolínea TAP

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Lisboa, 30 sep (EFE).- Air France-KLM y Lufthansa presentaron este miércoles sus ofertas finales y mejoradas para adquirir hasta el 49,9 % de TAP, una operación en la que Portugal busca garantizar el crecimiento de su aerolínea y preservar sus conexiones internacionales y su identidad nacional.

Parpública, la sociedad que gestiona el proceso, confirmó la recepción de dos propuestas vinculantes mejoradas y elaborará un informe para los responsables gubernamentales de Finanzas y Transporte Aéreo.

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El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, situó la decisión hacia mediados de octubre, aunque la operación necesitará después la aprobación del Consejo de Ministros y las autorizaciones de competencia.

El Estado ofrece al socio estratégico el 44,9 % del capital y reserva otro 5 % para los trabajadores. La parte que estos no adquieran podrá pasar al comprador, hasta alcanzar el 49,9 %, mientras Portugal conservará inicialmente la mayoría.

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El precio no será el único criterio. El Gobierno exige un plan industrial con inversiones suficientes, protección de los compromisos laborales y refuerzo de la conectividad entre los principales aeropuertos continentales, Azores y Madeira, además de los enlaces con los países y comunidades de lengua portuguesa.

El futuro socio deberá preservar la sede, el establecimiento principal y la identidad portuguesa de TAP.

Air France-KLM afirmó que su interés es "más fuerte que nunca" y defendió su propuesta como el mejor proyecto para la compañía, sus trabajadores, sus clientes y Portugal.

Su consejero delegado, Benjamin Smith, presentó un plan de largo plazo para reforzar la aerolínea, preservar la conectividad y la soberanía aérea portuguesa y generar empleo.

El grupo franco-neerlandés propone convertir Lisboa en su único centro de conexiones en el sur de Europa y desarrollar la actividad en Oporto y otras ciudades portuguesas.

La propuesta incluye pasajeros, mercancías, fidelización y mantenimiento, con nuevas instalaciones en Portugal. Smith destacó el respaldo de Delta Air Lines y sostuvo que TAP accedería a una red de más de 375 destinos, con oportunidades en América.

Lufthansa confirmó una oferta "actualizada y mejorada", reivindicó su experiencia en la integración de Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, manteniendo sus marcas e identidades nacionales.

El grupo alemán plantea consolidar Lisboa como un centro atlántico estratégico y ampliar las conexiones entre Europa, Latinoamérica, África y Norteamérica.

Destacó su presencia industrial en Portugal y la construcción de instalaciones de Lufthansa Technik cerca de Oporto. Prevé superar los 1.000 empleados en el país en 2030.

TAP pertenece a Star Alliance, la alianza encabezada por Lufthansa, mientras Air France-KLM forma parte de SkyTeam.

La pugna refleja el valor estratégico de Lisboa como puente entre Europa, Brasil, África y Norteamérica. TAP se presenta como líder en las conexiones entre Europa y Brasil y prevé operar quince destinos brasileños en 2026, diez de ellos en exclusiva.

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Su red sostiene los vínculos con la diáspora portuguesa y los países lusófonos, además de impulsar el turismo y los intercambios empresariales.

En 2025 transportó 16,7 millones de pasajeros, obtuvo ingresos operativos récord de 4.313 millones de euros y ganó 4,1 millones, en su cuarto ejercicio consecutivo con beneficios.

La privatización parcial llega tras la recuperación del control estatal durante la pandemia. La Comisión Europea autorizó en 2021 una ayuda de reestructuración de 2.550 millones de euros y una compensación de 107 millones por la Covid-19.

TAP dio por cumplidos en 2025 los compromisos operativos y financieros de ese plan. El Gobierno busca capital y escala internacional sin diluir su papel estratégico.

Los importes de las ofertas permanecen confidenciales. EFE