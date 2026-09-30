Jorge Ramos y María Elena Salinas cubrirán juntos las legislativas de EE.UU. en YouTube

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Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Los periodistas Jorge Ramos y María Elena Salinas, que presentaron juntos durante casi tres décadas el noticiero estelar de la cadena Univision, se reencontrarán en YouTube para cubrir las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EE.UU., según un comunicado de la productora Tres Alebrijes.

Salinas se suma a 'Tu voz, tu voto', una serie de programas especiales que se emitirá cada martes desde el 6 de octubre en 'Jorge Ramos: Así veo las cosas', el espacio digital de Ramos.

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Los programas tratarán el costo de vida, la inmigración y el conflicto de EE.UU. con Irán, entre otros asuntos, y contarán con la colaboración de Factchequeado, una organización que combate la desinformación dirigida a los latinos de EE.UU. en español y que verificará datos en tiempo real.

En la semana de las elecciones, en las que se renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, habrá especiales el día anterior y el posterior, y ocho horas en directo la noche electoral, con corresponsales en los estados clave.

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"Durante décadas Jorge y yo cubrimos elecciones presidenciales y de medio término y entendemos perfectamente lo importante que es que la comunidad hispana esté bien informada", señaló Salinas en el mismo comunicado.

Salinas dejó Univision en diciembre de 2017, después de 36 años en la cadena, y Ramos, en diciembre de 2024.