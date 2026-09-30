Louzán: "Es muy necesario terminar con esta interpretación que siempre utiliza el caso Negreira de por medio"

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha comentado este miércoles que el fútbol español necesita que la justicia "actúe cuanto antes" en el 'Caso Negreira' porque eso acabaría con la "interpretación" recurrente que se hace cada vez que ocurren errores arbitrales.

"Queremos que la justicia actúe cuanto antes porque creo que es muy necesario para terminar con esta interpretación que siempre utiliza el caso Negreira de por medio. Jamás debió haber sucedido nada como eso, pero las personas, a título individual, hacen cosas. Cuando actúe la justicia tomaremos buena nota de lo que suceda", afirmó el presidente de la RFEF a los medios de comunicación tras la disputa del amistoso entre España Sub-20 y México Sub-20 en Majadahonda.

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Además, Louzán apuntó que no cree que haya falta de acción por parte de los clubes en el 'Caso Negreira'. "Es un tema que está en la justicia. Esperemos que la justicia hable cuanto antes, y a partir de ahí, España tiene mucho que hablar", agregó antes de reivindicar el momento que vive el fútbol español: "Los resultados son increíbles, y todavía quedan por venir. Eso nos de muy buena perspectiva de que el fútbol español goza de una salud extraordinaria".