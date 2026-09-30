Agencias

Louzán: "Es muy necesario terminar con esta interpretación que siempre utiliza el caso Negreira de por medio"

Imagen CY4BMK5FIFCI5AWZEWQSUYTDHA
Guardar

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha comentado este miércoles que el fútbol español necesita que la justicia "actúe cuanto antes" en el 'Caso Negreira' porque eso acabaría con la "interpretación" recurrente que se hace cada vez que ocurren errores arbitrales.

"Queremos que la justicia actúe cuanto antes porque creo que es muy necesario para terminar con esta interpretación que siempre utiliza el caso Negreira de por medio. Jamás debió haber sucedido nada como eso, pero las personas, a título individual, hacen cosas. Cuando actúe la justicia tomaremos buena nota de lo que suceda", afirmó el presidente de la RFEF a los medios de comunicación tras la disputa del amistoso entre España Sub-20 y México Sub-20 en Majadahonda.

PUBLICIDAD

Además, Louzán apuntó que no cree que haya falta de acción por parte de los clubes en el 'Caso Negreira'. "Es un tema que está en la justicia. Esperemos que la justicia hable cuanto antes, y a partir de ahí, España tiene mucho que hablar", agregó antes de reivindicar el momento que vive el fútbol español: "Los resultados son increíbles, y todavía quedan por venir. Eso nos de muy buena perspectiva de que el fútbol español goza de una salud extraordinaria".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Explota un gasoducto en Siria por razones desconocidas y deja sin servicio a tres centrales eléctricas

Explota un gasoducto en Siria por razones desconocidas y deja sin servicio a tres centrales eléctricas

Arévalo califica de "violencia atípica" ataques criminales con cinco muertos en Guatemala

Infobae

ONG independiente reporta nuevo crimen machista en Cuba y suman 51 en este año

Infobae

Repsol mantiene producción de gas en Venezuela en 580 millones de pies cúbicos por día

Infobae

Perú vacuna contra el sarampión en el este de Lima tras confirmar 29 casos en la zona

Infobae