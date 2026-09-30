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La tasa de paro de Colombia se dispara en agosto hasta el 9,4% y se aleja de los mínimos de hace unos meses

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La tasa de paro de Colombia cerró agosto en el 9,4%, un punto y una décima más que en julio y ocho décimas más que hace un año, lo que significa alejarse de los mínimos de 2026 cercanos al 8% alcanzados los pasados meses de mayo, junio y julio.

Según ha informado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los sectores que más empleos crearon en el año fueron el de comercio y reparación de vehículos (150.000), Administración Pública y defensa, educación y salud (96.000); y la construcción (80.000).

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Por el contrario, la industria manufacturera destruyó 240.000 puestos, seguida de las actividades artísticas, ocio y otros servicios y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que eliminaron 102.000 y 91.000 empleos, respectivamente.

La tasa de ocupación (TO) bajó un punto al pasar del 58,4% de agosto de 2025 al 57,4% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) retrocedió seis décimas, hasta el 63,3%, y la de trabajadores informales perdió ocho para quedarse en el 54,9%.

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Las ciudades colombianas que registraron un mayor paro fueron Quibdó (23,8%), Cartagena (14,4%) y Sincelejo (12,9%). Después, las cifras más bajas se dieron en Bucaramanga (7,3%), Medellín (7,5%) y Bogotá y Pereira (ambas con un 7,9%).

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