Burnham ve "indicios claros" sobre la implicación de Irán en el incidente cerca de la base de Fairford

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El primer ministro británico, Andy Burnham, ha asegurado este miércoles que existen "indicios claros" sobre la implicación de Irán en el incidente del pasado domingo cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense, que las autoridades investigan como "terrorista".

"Hay indicios claros de que Irán tuvo algo que ver con lo ocurrido este fin de semana en la base aérea de la Real Fuerza Área en Fairford. Daremos más detalles a su debido tiempo, pero podemos confirmar que creemos que Irán tuvo algo que ver", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena BBC.

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El jefe del Ejecutivo ha matizado pese a ello que sigue en marcha la investigación que ha descrito como "compleja y seria" y ha indicado que en este sentido las autoridades están "colaborando estrechamente" con Estados Unidos.

"He celebrado --y sigue en marcha-- una reunión del comité de crisis y emergencias del Gobierno mientras he estado aquí, en la conferencia de Liverpool. Estamos al tanto de todo en todos los aspectos imaginables", ha asegurado antes de subrayar el "trabajo excepcional" de la Policía antiterrorista en este caso.

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Sus declaraciones llegan después de que cinco hombres, todos británicos de entre 23 y 25 años de edad, fueran detenidos el domingo y puestos en libertad bajo fianza al día siguiente tras ser acusados de planear un ataque terrorista, si bien la Policía ha asegurado que se han limitado sus movimientos y que siguen siendo investigados.

Mientras, la Embajada de Irán en Reino Unido ha rechazado estas "especulaciones infundadas y maliciosas", que solo buscan promover la "iranofobia" en Reino Unido.

La base militar de Fairford ha sido escenario recientemente del despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.