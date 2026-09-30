La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,32 %

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Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 1,32 %, hasta las 2.819.323,18 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 0,83 %, hasta los 122.660.631,49 puntos.

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Los papeles de las compañías líderes que más subieron fueron los de Metrogas (+4,9 %) y los de Transener (+3,9 %), mientras que los que más bajaron fueron los de Cresud (-1,1 %) y de YPF (-0,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta el 1,2 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo en 607 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos, a 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista disminuyó a 1.516,50 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.560 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente en pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,1 %, hasta 1.616,44 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió el 0,4 %, hasta los 1.542,56 pesos por unidad. EFE

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