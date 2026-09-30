La aerolínea Flydubai suspende vuelos a Israel mientras sigue investigación de "incidente"

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El Cairo, 30 sep (EFE).- La aerolínea de bajo coste emiratí Flydubai anunció este miércoles que suspende temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel tras el "altercado" entre el piloto y copiloto que obligó a que una aeronave de la compañía aterrizase de emergencia en Arabia Saudí, un incidente que el Gobierno israelí ha calificado de "atentado".

"Tras el incidente ocurrido el 30 de septiembre con el vuelo FZ 1073, y en coordinación con las autoridades competentes, los vuelos de Flydubai con origen y destino en Israel quedarán suspendidos mientras continúa la investigación", afirmó la aerolínea con sede en Dubái.

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Aseguró que esta suspensión temporal "permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente".

La empresa se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red".

"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluye la nota.

En un anterior comunicado, la aerolínea confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" de un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí, mientras que pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

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Indicó también que tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en Arabia Saudí.

La Embajada de la India en Riad confirmó que el piloto indio, identificado como Smit Machchhar, se encuentra "estable".

Hasta ahora se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.

El viaje hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió esta mañana cuando, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

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Durante el altercado que interrumpió el vuelo, el avión descendió en picado durante unos dos minutos causando pánico entre los viajes, y el vuelo fue desviado a Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia

Tanto las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como de Arabia Saudí han comenzado una investigación para esclarecer lo que han tildado de "incidente de seguridad".

El primer ministro de Israel aseguró en un vídeomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista". EFE

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