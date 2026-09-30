Seúl exige a Pionyang que se disculpe por la explosión de minas en la frontera

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Seúl, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur exigieron este miércoles una disculpa de Corea del Norte tras la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de un soldado herido leve.

En una rueda de prensa, el director jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Kang Hyun-woon, pidió además a Pionyang cesar las actividades de refuerzo de la frontera entre ambos países.

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"Esto constituye una violación flagrante del Acuerdo de Armisticio, socava el espíritu de los acuerdos intercoreanos existentes y debe cesar de inmediato", dijo el responsable, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Sus palabras llegan después de que el Comando de las Naciones Unidas (UNC, por sus siglas en inglés), la fuerza militar liderada por Estados Unidos para supervisar el armisticio entre las dos Coreas, advirtiera este miércoles de una "violación" del acuerdo por las explosiones de minas.

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Tras las explosiones, el UNC llevó a cabo una investigación junto al Ejército de Corea del Sur y, según un comunicado recogido por medios locales, encontró una mina norcoreana activa en el lado surcoreano de la Línea de Demarcación Militar (MDL).

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, Kwon Dae-won, ya dijo el lunes durante una rueda de prensa que las pruebas recabadas hasta el momento "apuntan firmemente a minas terrestres norcoreanas".

Las autoridades de Corea del Norte, sin embargo, rechazaron las conclusiones de Corea del Sur, que calificaron de "farsa conspiratoria", y acusaron a Seúl de tratar de aprovechar la situación para justificar "provocaciones militares y políticas".

"Los actos provocadores del enemigo cerca de la zona fronteriza meridional están sobrepasando los límites día tras día", dijo Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un comunicado publicado este miércoles por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA. EFE

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