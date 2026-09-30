EOI mantiene su liderazgo en Formación Online en Energía y Medio Ambiente

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La Escuela de Organización Industrial (EOI), ha sido reconocida como la institución líder en formación online en las áreas de Energía y Medio Ambiente, según el Ranking de Formación Online que elabora el diario El Mundo. Dos de sus programas figuran entre los mejores del país:

Máster en Energías Renovables y Mercado Energético: Ocupa el primer puesto en la categoría “Energía”. En la publicación resaltan que este programa se distingue por ser uno de los másteres de referencia en el sector de las energías renovables y sus antiguos alumnos desempeñan puestos de responsabilidad en empresas del sector a nivel internacional. Durante los últimos años, se ha ido adaptando a las nuevas políticas energéticas y necesidades empresariales.

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Máster en Gestión Medioambiental y Sostenibilidad: Lidera la categoría “Medio Ambiente”. Es uno de los másteres de referencia en el sector. Se imparte desde 1976 de manera presencial y desde hace seis años en formato virtual. Durante los últimos años ha incorporado contenidos vinculados a la biodiversidad, la sostenibilidad urbana, la economía circular, la energía y el cambio climático.

El Ranking incluye también una Guía de Mejores MBA online en el que se destaca el Executive MBA Green & Tech. En la publicación se subraya como su principal singularidad, que no se limita a enseñar las disciplinas clásicas de la dirección de empresas, sino que las aborda desde los dos grandes vectores que están transformando la economía: la digitalización y la sostenibilidad. Por otra parte, apunta que el Executive MBA Green & Tech integra ambas dimensiones de una forma transversal, entendiendo que hoy no existe estrategia empresarial competitiva que no incorpore tecnología y criterios ESG. Además, resalta que el claustro está formado mayoritariamente por altos directivos, expertos sectoriales, emprendedores y profesionales en activo. No sólo prepara para dirigir organizaciones existentes, sino también para impulsar nuevos negocios, liderar procesos de innovación o desarrollar iniciativas transformadoras dentro de grandes empresas. El emprendimiento y la creación de nuevos modelos de negocio forman parte de su propuesta de valor.

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Con más de 70 años de trayectoria, EOI mantiene su misión de formar profesionales capaces de transformar el entorno industrial y adaptarse a tendencias disruptivas, ofreciendo programas online que combinan flexibilidad, calidad y enfoque práctico.

“Este reconocimiento pone en valor la calidad de nuestra formación y su conexión con las necesidades reales de las empresas, ha señalado Diego Crescente, director general de EOI”, recalcando que “la transición energética y la sostenibilidad requieren profesionales capaces de convertir el conocimiento en decisiones, proyectos y soluciones que impulsen la competitividad de nuestra industria. En el año en que cumplimos medio siglo formando en medioambiente, seguimos renovando ese compromiso con una formación online que permite acercar el talento a las oportunidades de transformación, allí donde se encuentre”.

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Gracias a su enfoque práctico, digital e internacional, EOI prepara a sus alumnas y alumnos para afrontar los retos de un mercado cada vez más competitivo, impulsando proyectos de innovación, con el gran desafío de seguir formando a los profesionales que liderarán las transformaciones de la economía global.