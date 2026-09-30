El Banco central de Colombia sube los tipos de interés al 12,25 %, por el repunte de la inflación

Guardar

Bogotá, 30 sep (EFE).- El Banco de la República de Colombia (autoridad monetaria) anunció este miércoles una subida de 25 puntos básicos en su tasa de interés de política monetaria, hasta el 12,25 %, ante el repunte de la inflación.

La decisión -tomada en la primera reunión de la junta directiva en la que participa el nuevo ministro de Hacienda, Miguel José Gómez Martínez- fue respaldada por cuatro miembros de la junta, mientras que dos votaron por mantener la tasa inalterada y uno por aumentarla en 50 puntos básicos.

PUBLICIDAD

"La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12,25 %", anunció el gerente del emisor, Leonardo Villar, al leer un comunicado en el que resaltó que "la inflación total en agosto volvió a aumentar y se ubicó en el 6,2 % anual".

En este contexto, el ministro de Hacienda señaló que al Gobierno "le preocupa mucho la persistencia del fenómeno inflacional" y destacó el impacto que tiene el aumento de los precios sobre los hogares de menores ingresos.

Gómez explicó que en la discusión de la junta se tuvieron en cuenta varios factores que están presionando la inflación, entre ellos el aumento del precio del petróleo, que, según dijo, no solo afecta los combustibles sino también una amplia cadena de bienes y servicios que utilizan derivados del crudo.

PUBLICIDAD

El ministro también mencionó las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, particularmente sobre regiones productoras de bienes agrícolas y sobre corredores logísticos, así como el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre la producción agrícola.

A estos factores, Gómez sumó el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que atribuyó al repunte de la inflación en ese país.

"Determinar cómo se maneja, cómo se aborda desde el punto de vista monetario el tema de la inflación fue el objeto de una larga y muy profunda discusión con los demás miembros de la Junta del Banco de la República", explicó el jefe de la cartera de Hacienda, quien agregó que se llegó a la conclusión de que un aumento "moderado" de 25 puntos básicos era la mejor política.

PUBLICIDAD

El ministro señaló que la decisión busca enviar una señal ante el aumento de la inflación mientras se obtiene mayor información sobre el impacto que tendrán estos factores en las próximas semanas.

Por su parte, el gerente del Banco de la República destacó que la perspectiva de una senda de inflación decreciente en 2027, así como nueva información sobre los efectos del fenómeno de El Niño, el proceso de recuperación después del terremoto y la evolución de la política fiscal serán relevantes para las próximas decisiones de política monetaria.

PUBLICIDAD

Las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de 2026 aumentaron hasta el 6,8 %, mientras que las correspondientes a un horizonte de dos años se redujeron a un 4 %.

La economía colombiana creció el 3,4 % interanual en el segundo trimestre del año en curso, aunque el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró una desaceleración en julio, con una variación anual del 1,1 %.