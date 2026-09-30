Decretan prisión provisional contra un exministro de Hungría por un caso de corrupción en la era Orbán

Guardar

Un tribunal de Buda, en el oeste de Budapest, la capital de Hungría, ha ordenado este miércoles la detención del diputado y exministro Miklós Seszták por sospechas de delitos de corrupción, incluyendo supuestos sobornos millonarios.

Un portavoz del tribunal ha explicado al diario digital Telex que la justicia húngara "no tuvo dudas sobre la fundada sospecha de que se habían cometido delitos de corrupción", por lo que el juez ha ordenado la detención de Seszták y una prisión preventiva de 30 días, aceptando así la petición de la Oficina de Recuperación de Activos.

PUBLICIDAD

El juez ha argumentado la decisión en la protección de la integridad del proceso probatorio, afirmando que dicha protección "solo puede garantizarse controlando por completo la comunicación del acusado".

El fallo no es definitivo, y de hecho la defensa de Seszták ya ha presentado un recurso contra el mismo. Seszták ocupó la cartera de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, una etapa que ahora está bajo el foco de la justicia húngara.

PUBLICIDAD

Al poco de conocerse la noticia, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha reaccionado asegurando que se trata de la primera vez desde 1990 que un exministro es detenido y ha recordado que el diputado del partido de Viktor Orbán es sospechoso de un caso de soborno que implica 12.000 millones de forintos (unos 32,7 millones de euros).