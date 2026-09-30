Aficionados portugueses prefieren titulares a Gonçalo Ramos y Joao Felix ante Dinamarca por encima de Cristiano

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Una encuesta realizada entre los aficionados portugueses por el diario deportiva 'A Bola' reveló que estos prefieren que Cristiano Ronaldo continúe en el banquillo en el próximo partido de la Liga de Naciones 2026-2027 ante Dinamarca.

El veterano delantero de Madeira, de 41 años, fue titular en el primer choque de la semana pasada ante País de Gales, pero no jugó ni un minuto el pasado domingo en la victoria por 1-2 ante Noruega. Tras el pitidio final, el exjugador del Real Madrid se marchó directamente a los vestuarios y no participó en el entrenamiento del martes, previo al partido del jueves en Dinamarca.

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Según las informaciones, Cristiano Ronaldo quería usar un gimnasio mejor en el hotel en lugar de las instalaciones de entrenamiento de la localidad sueca de Malmoe, y también se indicó que el jugador del Al-Nasr había pactado con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, no jugar en Oslo.

En este sentido, según anunció la cadena 'RTP', el veterano técnico, que tuvo al de Madeira a sus órdenes en el Al Nasr, se reunirán este miércoles para tratar cualquier polémica, en un encuentro donde también estaría el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença.

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Ahora, una encuesta realizada este miércoles por 'A Bola' reveló que los aficionados consideran que Gonçalo Ramos y Joao Félix, titulares y autores de los dos goles ante Noruega, deberían seguir en la delantera contra los daneses.