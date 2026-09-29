Agencias

Un sismo de magnitud 5,2 se siente en la frontera amazónica de Perú y Ecuador

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Lima, 29 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 se sintió este martes cerca de la frontera de Perú con Ecuador, en la región amazónica de Loreto, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, de acuerdo con la información proporcionada por las fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 05:22 hora local (10:22 GMT) con un epicentro localizado a 67 kilómetros al noreste de la localidad de Andoas, ubicada en el departamento peruano de Loreto, el más extenso del país, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 150 kilómetros bajo la superficie terrestre y fue percibido en Andoas con una intensidad muy leve, de grado II en la escala de Mercalli.

El mismo sismo fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador como de magnitud 5.

El 14 de septiembre, un sismo de magnitud 4,8 se produjo en la misma localidad amazónica peruana y también sintió en Ecuador.

Tanto Perú como Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que discurre en el contorno de ese océano y que concentra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por la interacción de diversas placas tectónicas.EFE

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