Siete muertos al chocar un coche conducido por un joven ebrio contra un camión en China

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Pekín, 29 sep (EFE).- Siete personas murieron este martes en la provincia china de Guizhou (sur) después de que el turismo en el que viajaban, conducido por un joven de 19 años que había consumido alcohol y que transportaba a más ocupantes de los permitidos, chocó contra la parte trasera de un camión.

El accidente se produjo a las 01:42 hora local (17:42 GMT del lunes) en una avenida del condado de Longli, informó este martes la oficina local de Seguridad Pública en un comunicado.

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Las primeras investigaciones indican que el joven, identificado únicamente por su apellido, Wang, conducía un turismo homologado para cinco ocupantes en el que viajaban siete personas cuando impactó contra un camión articulado pesado que se encontraba estacionado en el margen derecho de la vía.

Los siete ocupantes del turismo fallecieron a consecuencia del accidente, de acuerdo con las autoridades.

Los análisis realizados al conductor, que se encontraba entre los fallecidos, detectaron una concentración de alcohol en sangre de 66 miligramos por cada 100 mililitros.

La Policía señaló que continúa investigando las circunstancias del accidente y pidió a los conductores respetar las normas de tráfico y evitar el exceso de velocidad, la sobrecarga de vehículos y la conducción bajo los efectos del alcohol o condiciones de fatiga.

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El accidente se produce casi un año después de que otro conductor bajo los efectos del alcohol causara ocho muertos y cuatro heridos al arrollar a varios ciclistas en la provincia oriental de Shandong.

En aquel caso, el hombre presentaba una tasa de 195,3 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. EFE