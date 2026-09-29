Araqchi traslada a Guterres que Teherán seguirá buscando que EEUU e Israel "rindan cuentas" por sus ataques a Irán

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comunicado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que Teherán seguirá persiguiendo que Estados Unidos e Israel "rindan cuentas" y sean "castigados" por los "crímenes de guerra cometidos" por sus fuerzas en la República Islámica.

"La nación iraní jamás cejará en su empeño de exigir justicia y de lograr que se rindan cuentas y se castigue a los autores de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y el régimen sionista", ha afirmado Araqchi ante Guterres, según la cartera de Exteriores iraní, en una reunión mantenida entre ambos en Nueva York.

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En concreto, el jefe de la diplomacia iraní ha subrayado "la determinación de Irán de defender su soberanía nacional e integridad territorial con todas sus fuerzas", denunciando particularmente "los dos ataques ilegales perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán en plenas negociaciones y en menos de un año" --en alusión a los bombardeos de junio de 2025 y a los que el 28 de febrero de 2026 reanudaron una guerra que aún continúa--, así como "la continuidad de acciones agresivas como el bloqueo naval y el terrorismo económico", esto último en referencia a la operación 'Marginado Económico' lanzada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

"Estados Unidos ha traicionado reiteradamente la diplomacia durante la última década y, al incumplir sus promesas, ha generado inseguridad en la región", ha acusado Araqchi.

Paralelamente, el ministro iraní ha denunciado "la persistencia del genocidio y el belicismo" por parte de Israel "en la Palestina ocupada, Líbano, Siria y otros países de la región", recordando a Guterres "la responsabilidad que recae sobre la ONU y el Consejo de Seguridad de poner fin a la impunidad de Israel y detener los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania".

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Asimismo, Araqchi se ha quejado ante el secretario general de lo que ha considerado como "continuas y flagrantes violaciones del Acuerdo de Sede por parte de Estados Unidos, así como los obstáculos impuestos a las actividades habituales de la misión iraní" ante la ONU en Nueva York. Por ello, le ha solicitado que "adopte las medidas necesarias para obligar al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones".

GUTERRES VALORA LOS "ESFUERZOS" DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL

Desde la portavocía del secretario general de Naciones Unidas también se han referido a este encuentro, si bien en una nota más breve en la que el órgano recoge que Guterres y Araqchi "intercambiaron opiniones sobre el conflicto en curso en la región".

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El dirigente portugués, recoge la nota, "ha valorado positivamente los esfuerzos diplomáticos realizados durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, encaminados a poner fin al conflicto".

En esta línea, "ha instado a las partes a mantener dichos esfuerzos y a resolver sus diferencias pendientes mediante negociaciones para alcanzar la paz".

El propio Araqchi aseguró el domingo que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos, aunque advirtió de que su país también está preparado para afrontar una eventual reanudación de las operaciones militares.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, que rechazó su propuesta de un alto el fuego de siete días, ha salido este lunes a rechazar una información según la cual estaría dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear.

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