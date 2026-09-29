Olimpia vence a Libertad y le arrebata el liderato del fútbol paraguayo

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Asunción, 28 sep (EFE).- El siempre aspirante al título Olimpia venció este lunes a domicilio por 0-1 al Libertad con el gol del atacante argentino Franco Alfonso a los 32 minutos y le arrebató el liderato del Torneo Clausura del fútbol paraguayo, del que se han jugado ya doce fechas.

Alfonso fue esta noche la figura de un Olimpia que supo aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Álvaro Campuzano en la fracción 25 de juego. Anotó después de recibir al borde del área, enfilar al arco y sacar un potente remate de pierna derecha.

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Con el resultado, El Franjeado trepó a la punta con 25 unidades, dos más que Libertad y tres más que Nacional.

En el otro partido de hoy, San Lorenzo y Recoleta igualaron sin goles.

El sábado, Rubio Ñú y 2 de Mayo empataron 2-2, mientras que Trinidense dio la nota al imponerse 2-1 al Cerro Porteño.

En este duelo, el argentino Pablo Vegetti adelantó al Ciclón apenas a los 6 minutos, pero Alan Morínigo, a los 24, y Agustín Da Silveira, en la fracción 83, le dieron vuelta al marcador.

La jornada se inició el pasado viernes con el triunfo 0-1 de Guaraní ante Sportivo Luqueño con el gol de Fernando Fernández a los 87 minutos, y el empate 1-1 entre Nacional y Sportivo Ameliano.

En este último partido, Rodrigo Melgarejo adelantó al cuadro Tricolor a los 12 minutos con un cabezazo después de un tiro de esquina, mientras que Ronald Peralta igualó las acciones con un potente remate dentro del área en el minuto 58. EFE

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