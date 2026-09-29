Lavrov insiste en que Europa libra una guerra contra Rusia al suministrar armas a Ucrania

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Moscú, 29 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insistió este martes en el marco del club de debate Valdái que Europa está librando una guerra contra Rusia, al suministrar armamento a Ucrania.

"¿Se refiere a cuando destruimos los drones y misiles que el Reino Unido y Europa continental suministran a Ucrania, y con los que luego nos disparan? Si usted admite que nos disparan con sus armas y que las derribamos, llámelo como quiera, pero no me cabe duda de que se trata de una guerra que Europa libra contra nosotros", dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax.

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Lavrov hizo esta declaración cuando le preguntaron si reconoce que Moscú han lanzado una "guerra híbrida contra los países occidentales".

El subjefe del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dmitri Medvédev, dijo en el mismo escenario que los actuales líderes europeos son unos "rusófobos miopes" que hacen "todo lo posible" para arrastrar sus países a una guerra con Rusia.

"Y las posibilidades de que el mundo se vea arrastrado a un nuevo conflicto son las más grandes desde 1945", aseguró.

A comienzos de septiembre, Lavrov acusó a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia, debido a la reacción de Berlín ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido con un dron en el aeropuerto de Leipzig.

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Las autoridades rusas llevan varias semanas acusando a Europa de prepararse para una guerra con Rusia, al tiempo que niegan planes agresivos de Moscú con respecto a países occidentales. EFE