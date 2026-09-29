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La tasa de paro de Brasil cayó tres décimas en el trimestre de junio a agosto, hasta el 5,3%

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La tasa de paro de Brasil cerró el trimestre comprendido entre junio y agosto en el 5,3% después de caer tres décimas frente al finalizado en mayo y mantenerse igual que el de julio, por lo que permaneció en la cifra más baja en lo que va de año y desde finales de 2025.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 5,8 millones de personas buscaron trabajo sin éxito durante el trimestre, 281.000 menos que entre marzo y mayo.

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La población ocupada (103,5 millones) registró una subida del 0,8% (774.000) en el trimestre y del 1% a doce meses (1,1 millones). La tasa de empleo fue del 58,9%, tres décimas más que hace tres meses y una décima más que hace un año.

La agencia contabilizó 39,5 millones de trabajadores por cuenta ajena con contrato formal y 13,7 millones que no lo tenían, sin cambios en ambos casos. Después, constó la existencia de 26,1 millones de autónomos y 5,5 millones de empleados domésticos, niveles estables también.

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