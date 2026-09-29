Indra prescinde de cinco directivos de Escribano y fusiona departamentos para la nueva era Simón-Recasens

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Indra ha aprobado este martes la salida de cinco altos directivos vinculados con la etapa previa de Ángel Escribano y ha fusionado, entre otras medidas, las unidades de Defensa y Espacio en una sola dirección general, liderada por Juan Ramón Hernández, y las divisiones de Tráfico Aéreo y Movilidad bajo la dirección general de ATM ('Air Traffic Management'), ocupada por Víctor Martínez.

Según se desprende de la notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y una nota de prensa, Indra ha comunicado el fin de su relación contractual con Manuel Ausaverri ('Chief Strategy Officer'), Manuel Escalante ('Chief Technology Officer'), Antonio Mora (director general de Organización), Juan Pedro Rodríguez (director general de Internacional) y Miguel Ángel Panduro (director general de Indra Space).

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Frank Torres ha sido promocionado desde sus anteriores cargos en Indra Land Vehicles y 'Chief Program Officer' a director general de Operaciones (COO), mientras que David Santos ha sido investido secretario general técnico. Además, la unidad de Control Financiero y de Gestión, que engloba las fusiones y adquisiciones (M&A), continuará bajo el liderazgo de Miguel Forteza.

De su lado, la nueva dirección general de Estrategia, Tecnología y Productos será ocupada por un ejecutivo de nueva incorporación toda vez que se complete el proceso de selección abierto. El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, asumirá el puesto de manera interina.

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La reestructuración del equipo directivo y del esquema organizativo de Indra ha sido votada por el consejo de administración de Indra tras contar con el informe favorable de la comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Con estos cambios, el comité de dirección se reduce a 10 directores generales.

"Estamos construyendo la organización que necesitaremos para hacer realidad nuestro próximo plan estratégico. Queremos ser una compañía más sencilla, más rápida y más capaz de ejecutar. La excelencia estará en el centro de todo lo que hacemos", ha asegurado Recasens.

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Por otro lado, el órgano rector ha acordado la modificación del Reglamento del Consejo de Administración y de sus Comisiones para concretar los procedimientos de comunicación ante potenciales conflictos de interés y precisar cuestiones prácticas del deber de dedicación de los consejeros.

Dicha actualización estatutaria se inscribirá en el Registro Mercantil y estará a disposición del público en la página web del grupo y en la CNMV.

CONTEXTO

Hace algo más de dos semanas, y como parte de la nueva etapa de la compañía marcada por el cambio en su dirección, Indra comunicó que presentaría un plan estratégico el 25 de noviembre después de haber retrasado la cita varias veces.

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En concreto, en dicha fecha celebrará el 'Capital Markets Day', en el que la firma presentará el nuevo plan estratégico con intervenciones del presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, Josep María Recasens, entre otros ejecutivos. De hecho, se trata del primer plan del tándem Simón-Recasens.

A mediados de abril, con Simón recién nombrado y con José Vicente de los Mozos aún como primer ejecutivo, Indra ya retrasó la publicación del plan hasta el final del verano. En aquel momento, De los Mozos declaró que actualizar el plan y definir su segunda etapa era una de las dos "prioridades" para este año 2026.

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"Hicimos el plan estratégico 'Leading the Future' bajo el mandato de Marc Murtra. Después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y, ahora, empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico", explicó De los Mozos.

Tres meses después, durante la 'conference call' que se celebró con motivo de la presentación de resultados del primer semestre y ya con Recasens estrenado como consejero delegado, este pidió "un poco de paciencia" al sector de la defensa para presentar un plan estratégico actualizado. Ya entonces adelantó que previsiblemente este se haría público a finales de este año.

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"Me gustaría pediros un poco de paciencia, ya que llevo unos 15 días en la empresa y estoy intentando ponerme al día con todo lo antes posible porque creo que necesito entender la situación para poder confirmar con certeza cuándo tendrá lugar esa jornada de mercado de capitales, que esperamos que sea lo antes posible", manifestó el directivo en julio.