VÍDEO: Macron, tras rechazar el Senado con la mayoría del PP el Tratado de Amistad con Francia: "Lo conseguiremos"

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, y el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, durante la cena de gala que se ofrece en su honor en el Palacio Real POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado convencido de que el Tratado de Amistad que ha tumbado este martes el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP terminará saliendo adelante coincidiendo con su visita de Estado a España.

Así lo ha hecho en su brindis durante la cena de gala en el Palacio Real, que se ha celebrado a unos cientos de metros del Senado, donde media hora antes la Cámara Baja ha rechazado dar luz verde al acuerdo pese al aval del Tribunal Constitucional.

PUBLICIDAD

Macron, que ha pronunciado algunas partes de su discurso en español y ha agradecido a los reyes su "cálida acogida", ha repasado la relación bilateral, con menciones expresas entre otros a Goya o al Rey Felipe V.

En este sentido, ha resaltado que los dos países han suscrito "no menos de 360 textos bilaterales" en todos los ámbitos para organizar la relación bilateral, empezando por el que rige la soberanía compartida de la isla de los Faisanes, en el Bidasoa, hasta los acuerdos suscritos en la cumbre de Montauban en 2021, donde se aprobó el convenio de doble nacionalidad.

PUBLICIDAD

Ha sido en este punto cuando el presidente francés se ha referido al Tratado de Amistad que firmó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la cena, durante la cumbre bilateral de Barcelona en enero de 2023.

"Lo conseguiremos", se ha limitado a decir, para concluir su intervención brindando "por España, por Francia y por la amistad franco-española" con el centenar de invitados, entre los que no estaba en esta ocasión el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sí su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

PUBLICIDAD

Macron no ha entrado a comentar la decisión del Senado, que impide que el Tratado de Amistad pueda ser ratificado por España, pese a que ya había recibido la aprobación del Congreso y a que el Constitucional dijera la semana pasada que el texto no es contrario a la Carta Magna.

La Cámara Alta, gracias a la mayoría absoluta del PP, había pedido al Constitucional que aclarara si el artículo que prevé la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros con una cierta periodicidad era conforme a la Constitución, pese a que los dos gobiernos habían llegado a un acuerdo interpretativo del mismo para fijar que se participará en reuniones ad hoc y no propiamente deliberativas.

PUBLICIDAD

Desde el Elíseo trasladaron la semana pasada antes de la visita de Estado su deseo de que se pudiera completar la ratificación del Tratado de Amistad cuanto antes "para reflejar el nivel de la proximidad con España", habida cuenta de que la parte francesa ya había completado su propio proceso interno.

Además, se puso de relieve que era una iniciativa expresa de Macron, quien ha buscado firmar acuerdos de este tipo con aquellos países con los que Francia tiene una relación más estrecha, como ocurre con Alemania e Italia, con los que ya hay tratados, o con Polonia, que se está ultimando, e incluso se habla de un posible tratado de amistad también con Marruecos.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1121419/1/macron-rechazar-senado-tratado-amistad-francia-conseguiremos

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06