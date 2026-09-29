Ferrari muestra su "plena confianza" en Vasseur ante los rumores sobre Horner

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La escudería de Fórmula 1 Ferrari ha mostrado su "plena confianza" en su jefe de equipo, Fred Vasseur, después de que el expiloto de Red Bull Christian Horner asegurase que sería su "sueño" dirigir la escudería italiana, unas declaraciones que han alimentado las especulaciones sobre el futuro del francés.

Horner, de 52 años, lleva más de un año fuera de la Fórmula 1 después de ser apartado de Red Bull y afirmó recientemente en una entrevista con 'The Times' que le gustaría liderar Ferrari. Sus palabras pusieron el foco sobre la continuidad de Vasseur al frente de la escudería italiana, que atraviesa un momento deportivo por debajo de las expectativas.

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Ferrari ocupa actualmente la segunda posición del Mundial de Constructores, pero está a 160 puntos de Mercedes. En el campeonato de pilotos, Lewis Hamilton logró en junio en Barcelona su primera victoria con la escudería italiana, aunque el siete veces campeón del mundo no ha vuelto a subir al podio en las seis últimas carreras y está a 103 puntos del líder, Kimi Antonelli.

En la previa del Gran Premio de Malasia, decimosexta prueba del Mundial, la responsable de comunicación de Ferrari, Maria Conti, trasladó la posición de la dirección del equipo en nombre del presidente, John Elkann, y del consejero delegado, Benedetto Vigna.

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"Ferrari tiene muy clara su posición y no ha cambiado. Tenemos plena confianza en Fred Vasseur y en su equipo, y seguimos teniéndola", afirmó Conti.

La responsable de comunicación de la escudería italiana señaló que Ferrari "siempre ha atraído un interés extraordinario" y consideró "natural que muchos profesionales aspiren a formar parte" de la compañía, pero rechazó alimentar las especulaciones sobre su estructura. "Queremos evitar y no pretendemos alimentar las especulaciones ni comentar suposiciones procedentes del exterior", añadió.

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Conti pidió finalmente que el Gran Premio de Malasia no quede condicionado por los rumores sobre el futuro de Vasseur. "Nuestra posición es clara y nos gustaría evitar que este fin de semana en Malasia esté ocupado únicamente por este tipo de rumores", concluyó.