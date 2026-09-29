Encuesta en EE.UU. muestra rechazo de latinos a deportaciones y pide apoyo a inmigrantes

Guardar

Nueva York, 29 sep (EFE).- Una encuesta a votantes latinos en EE.UU. publicada este martes por una coalición latina muestra su rechazo a la política de deportaciones del Gobierno del Donald Trump y reclama medidas de apoyo en el Congreso para inmigrantes sin estatus legal que lleven mucho tiempo en Estados Unidos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada este mes en los estados clave de Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, el 63 % de los consultados indicó que el trato a los inmigrantes es uno de sus temas prioritarios de cara a los comicios de medio término de 2026.

PUBLICIDAD

Los latinos de ambos partidos coincidieron, con un respaldo superior al 70 %, en que tanto republicanos como demócratas en el Congreso deben reforzar la seguridad en la frontera y dar permiso de trabajo a inmigrantes establecidos en el país hace mucho tiempo y cuyos antecedentes puedan verificar.

El 59 % opinó lo mismo respecto a la creación de una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes que tienen familiares estadounidenses.

El 64 % de los republicanos latinos, el 68 % de los independientes y el 85 % de los demócratas indicaron que votarán por candidatos que den prioridad al estatus legal y a los permisos de trabajo frente a las deportaciones masivas, muestran además los resultados.

PUBLICIDAD

La coalición, que incluye al Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) destacó que "un sorprendente" 75 % también indicó que ve más probable apoyar a un candidato que respalda permisos de trabajo para indocumentados trabajadores que pagan impuestos.

El grupo, con más de 200 líderes de organizaciones, firmó una declaración titulada "El momento es ahora" en la que exige protección para los inmigrantes latinos.

Recuerdan que el pasado julio, dos inmigrantes padres de familia fueron asesinados por agentes del ICE en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), con una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, que no tenía antecedentes penales y llevaba décadas en el país, y Johan Sebastián Durán Guerrero, que tenía permiso de trabajo.

PUBLICIDAD

"Los beneficiarios de DACA están perdiendo su estatus debido a retrasos sin precedentes en las renovaciones; los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) están perdiendo su estatus; los 'dreamers' y otros inmigrantes son vulnerables a la aplicación severa de la ley y la deportación", indica la carta.

Señala, además, que las cifras hablan por sí solas y el público estadounidense apoya abrumadoramente las soluciones para esa comunidad.

"El voto hispano se gana con respeto. Respetar a nuestra comunidad significa luchar por esas protecciones, largamente esperadas, para los inmigrantes con larga trayectoria. Necesitamos acción inmediata tanto de esta administración como de los líderes del Congreso", afirmaron. EFE