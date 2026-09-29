Costa Rica envía a EE.UU. 45 toneladas de cocaína por la falta de capacidad para incinerarla

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San José, 29 sep (EFE).- Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se llevó para su destrucción 45 toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica durante los últimos meses, como parte de las acciones de cooperación contra el narcotráfico, informaron este martes las autoridades de ambos países.

El Ministerio Público costarricense detalló que el operativo se realizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense partió con la carga de 45 toneladas de cocaína.

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La droga, que podría superar en el mercado del narcotráfico los 1.000 millones de dólares, fue decomisada durante los últimos meses en diversos operativos conjuntos entre Costa Rica y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

La Fiscalía de Costa Rica aseguró en un comunicado que este traslado de droga "refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico" y afirmó que "cada tonelada que se incauta y se destruye es droga que no llega a las calles".

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El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, agradeció la cooperación antidrogas de Estados y declaró que "por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)" en Costa Rica.

Por su parte, la embajada estadounidense confirmó en sus redes sociales el envío por aire de las 45 toneladas de cocaína para su destrucción, que fue "incautada por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles".

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"Una nueva era de cooperación en seguridad da resultados contra los carteles y hace de nuestro hemisferio un lugar más seguro", apuntó.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.