Comisario de energía pide acelerar la electrificación para reducir la dependencia exterior

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Dublín, 29 sep (EFE).- El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, defendió este martes la necesidad de acabar con la dependencia europea de los combustibles fósiles importados y acelerar la electrificación, ante la vulnerabilidad que supone para los ciudadanos y las industrias la evolución de los precios energéticos internacionales.

"Este año ya hemos superado los 100.000 millones de euros adicionales que hemos pagado por nuestra energía sin recibir a cambio ni una molécula más de gas o petróleo", afirmó Jorgensen, quien calificó esta situación de "perjudicial" e "insostenible".

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El comisario efectuó esas declaraciones al comienzo hoy en Dublín de una reunión informal de ministros de Energía organizada por la presidencia de turno irlandesa del Consejo de la Unión Europea, a la que también asiste la titular española y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

Jorgensen recordó que la UE está reduciendo su dependencia energética de Rusia, pero advirtió de que la exposición a los mercados internacionales sigue haciendo que las subidas de los precios repercutan directamente sobre los consumidores y las empresas europeas.

"Cuando los precios suben en el mercado mundial, también perjudica a nuestros ciudadanos y a nuestras industrias", señaló el comisario

Por ello, defendió sustituir los combustibles fósiles importados por energía producida en Europa, especialmente electricidad procedente de fuentes renovables.

"Tenemos que sustituir los combustibles fósiles, esas moléculas importadas, contaminantes y caras, por energía producida en casa, por electricidad verde", afirmó.

Jorgensen indicó que la Comisión Europea presentó a principios de año un plan de acción para acelerar la electrificación y señaló que Bruselas negocia actualmente con los colegisladores un paquete legislativo sobre las redes eléctricas.

El objetivo, explicó, es garantizar que ciudadanos e industrias puedan conectarse a las redes de una manera que permita disponer de energía "lo más barata y rápida posible".

Preguntado por las posibles restricciones estadounidenses a las exportaciones de diésel y por si había recibido garantías de su homólogo estadounidense, Chris Wright, el comisario aseguró que había transmitido un mensaje claro tanto a Washington como al público.

"No redunda en interés de nadie, ni de Estados Unidos ni de nosotros, que no exista el flujo de energía más libre posible en estos momentos difíciles", afirmó.

Jorgensen añadió que le había complacido comprobar que Wright también se ha pronunciado públicamente en contra de una eventual prohibición de este tipo. EFE