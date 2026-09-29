América, Monterrey y la brasileña Geyse, lo mejor del Apertura tras nueve jornadas

Guardar

México 28 sep (EFE).- El campeón América y el Monterrey, líderes de grupo, y brasileña Geyse, cabeza de la lista de goleadoras, son lo mejor del Apertura del fútbol femenino de México al concluir este lunes la novena jornada del campeonato.

Geyse convirtió dos goles este lunes para ser una de las bujías del América en su goleada por 0-5 sobre León. Su compatriota Priscila hizo otros dos tantos y la española Irene Guerrero, uno.

PUBLICIDAD

América suma ocho victorias, un empate y 25 puntos para liderar el grupo B, delante del Guadalajara, con 18 unidades, San Luis, con 16; y Pumas UNAM, con 13.

En el grupo A, las Rayadas de Monterrey suman 24 puntos, dos encima del Tigres UANL.

El domingo, las Rayadas derrotaron por 1-2 al Puebla con goles de la española Lucía García y la costarricense Valeria del Campo, en tanto la salvadoreña Abigail López descontó por el Puebla. García fue expulsada en el minuto 72, pese a lo cual, las regias decidieron el partido con el gol de Del Campo en el minuto 90+1.

PUBLICIDAD

También este domingo, la nigeriana Amina Bello convirtió un gol para darle a San Luis un empate 1-1 en casa del poderoso Tigres UANL, que rescató la igualdad con una diana de Alexia Delgado.

Mientras tanto, este lunes Pumas empató sin goles con el Atlante y el sábado, la guatemalteca Aysha Solórzano convirtió tres anotaciones para encabezar la goleada del Juárez FC, 5-1 sobre el Tijuana.

El sábado las Tuzas de Pachuca golearon por 4-1 al Santos Laguna y el Atlas superó por 0-1 al Querétaro.

Pachuca se impuso con goles de la brasileña Aline Gomes, de Nina Nicosia, Charlyn Corral y Paola García. Por el Santos descontó Nayeli Díaz.

Atlas sumó tres puntos con un gol de último instante de Renata Tovar.

La fecha nueve empezó el viernes con el triunfo del Guadalajara, 0-1 sobre Cruz Azul, con gol de Denise Castro.

Con su actuación de este lunes, Geyse se despegó como líder goleadora con 15 tantos, tres más que la venezolana Enyer Higuera, del San Luis.

En el cierre de la novena fecha, la francesa Eugenie Le Sommer anotó cuatro goles para darle al Toluca un triunfo por 0-4 sobre Necaxa.

El Apertura se reanudará con la décima jornada, del viernes al domingo próximos, así:

Viernes 02.10: Santos Laguna-Puebla, Pumas UNAM-Tigres UANL y Monterrey-América.

Sábado 03.10: Querétaro-San Luis, Tijuana-Atlante y Necaxa-Cruz Azul.

Domingo 04.10: Guadalajara-Juárez FC y Pachuca-Toluca.EFE