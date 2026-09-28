Volkswagen y la china Gotion se alían para operar la gigafactoría de España desde 2027

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Valencia (España), 28 sep (EFE).- Volkswagen, su filial PowerCo y la china Gotion High-Tech acordaron unirse en una alianza ('joint venture') para operar la gigafactoría de celdas de baterías de Sagunto (Valencia, este de España), cuyo inicio se prevé para 2027 con una capacidad anual conjunta de 30 gigavatios hora (GWh) y que incluirá la entrada de la firma asiática en el capital de la planta.

Volkswagen y su filial de baterías PowerCo informaron de que reforzarán de este modo su alianza con Gotion, con la que colaboran desde 2020, y acelerarán el desarrollo de una cadena de suministro regional de baterías para Europa.

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PowerCo aseguró en un comunicado que se mantiene la inversión de más de 2.300 millones de euros en la fábrica, ya en ejecución, y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial -los dos primeros bloques productivos-, así como que la alianza potencia las capacidades tecnológicas de la planta valenciana.

El acuerdo firmado este lunes otorga a PowerCo una participación mayoritaria del 51 % en la gigafactoría de Sagunto, lo que garantiza la continuidad en la gobernanza, la dirección estratégica y la supervisión operativa del proyecto, mientras que Gotion se queda con el 49 % restante, para lo que ha aportado 1.100 millones de euros.

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El acuerdo también incluye actividades conjuntas de aprovisionamiento y ventas en Europa. PowerCo invertirá 470 millones de euros en las plantas de Surany (Eslovaquia) y Kenitra (Marruecos) hasta 2030, adquiriendo una participación del 49 % en cada una.

La gigafactoría de celdas, que fabricará baterías de litio-ferrofosfato (LFP), se encuentra actualmente en construcción y Gotion está ejecutando la instalación de las salas blancas, infraestructuras esenciales para la producción de las celdas de batería que quieren condiciones extremadamente estrictas de humedad y control de partículas para garantizar la máxima calidad, seguridad y rendimiento durante todo el proceso.

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Según las previsiones de mercado, las baterías LFP serán dominantes y podrían representar entre el 40 y el 65 % de la demanda total en Europa en 2030, impulsada por su competitividad, seguridad, durabilidad e idoneidad para segmentos de vehículos eléctricos de gran volumen, indican las fuentes.

En la actualidad, prácticamente todas las celdas LFP utilizadas en Europa se fabrican en China. Con la empresa conjunta, Volkswagen, PowerCo y Gotion convierten el proyecto de Sagunto en "una pieza clave para establecer una base de producción europea competitiva para esta tecnología de importancia estratégica con celdas destinadas al mercado europeo", añaden.

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El inicio de las operaciones se preveía para este mes de septiembre; después se actualizó la previsión y se estableció para finales de año, y este lunes se informó de que será en 2027, sin concretar ningún periodo.

La empresa conjunta de Sagunto forma parte de una alianza estratégica más amplia entre el Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de una cadena de valor europea para las baterías LFP que, además de Valencia, incluye proyectos en Eslovaquia y Marruecos relacionados con la producción de celdas de baterías y materiales catódicos. A nivel general, y en el marco del acuerdo, el Grupo Volkswagen tiene previsto reducir su participación en Gotion en China. EFE

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