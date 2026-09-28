Una ONG alerta de que El Niño amenaza con "inundaciones graves" al 80 % de Kenia

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Nairobi, 28 sep (EFE).- Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño podrían provocar "inundaciones graves" en alrededor del 80 % del país y afectar potencialmente a sus 47 condados, alertó este lunes la ONG Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, en inglés).

"Los fuertes efectos de El Niño, combinados con un dipolo positivo del océano Índico, traerán previsiblemente lluvias por encima de la media", afirmó en una rueda de prensa en Nairobi el director ejecutivo de la KHRC, Davis Malombe.

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El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico, cuya intensidad los expertos prevén que sea mucho mayor este año que en ejercicios anteriores.

Las precipitaciones más intensas se esperan en el centro de Kenia, el valle del Rift, la cuenca del lago Victoria y el oeste del país, según la información recopilada por la organización a partir de previsiones oficiales.

Malombe precisó que las fechas de las lluvias han ido variando en los últimos partes y pidió a la población seguir las actualizaciones del Departamento Meteorológico de Kenia.

La KHRC advirtió de que las inundaciones no sólo plantean riesgos de muertes, daños materiales o desplazamientos, sino también posibles "vulneraciones de derechos humanos" durante las evacuaciones y la respuesta de las autoridades.

Por ello, anunció la creación de un centro de vigilancia y respuesta para documentar posibles abusos y problemas de gobernanza relacionados con las actuaciones del Estado y otros actores.

La organización reclamó al Gobierno del presidente William Ruto un plan de evacuación "claro, con información previa", sobre qué comunidades deberán desplazarse y adónde serán trasladadas.

"Las comunidades deben participar para que no sean simplemente sujetos, sino parte de los preparativos para El Niño", afirmó Malombe.

La KHRC pidió también que las evacuaciones no deriven en desalojos forzosos o arbitrarios y que se garantice el acceso a sanidad, agua potable, saneamiento y educación.

La organización recordó las graves inundaciones de 2024, cuando, según datos de Human Rights Watch citados por la KHRC, al menos 170 personas murieron y más de 200.000 fueron desplazadas hasta comienzos de mayo de ese año.

Durante aquella emergencia, la KHRC denunció demoliciones y desalojos en asentamientos informales de Nairobi, como Mukuru Kwa Reuben y Kiamaiko, y recordó que 27 defensores de derechos humanos fueron detenidos mientras protestaban contra expulsiones de residentes afectados por los anegamientos.

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"Experimentamos fuertes inundaciones y, además, el Gobierno llevó a cabo demoliciones en nuestra comunidad. Eso causó mucho trauma", explicó Lydia Barasa, residente del asentamiento de Mathare, en Nairobi.

"Nuestra mayor preocupación es saber qué está haciendo el Gobierno para que no pasemos por el mismo trauma que en 2024", añadió.

La KHRC propuso utilizar viviendas públicas asequibles como una de las primeras alternativas para alojar temporalmente a personas evacuadas de asentamientos informales, aunque admitió que podrían ser insuficientes y serían necesarios otros espacios como iglesias o escuelas.

La ONG pidió, asimismo, mayor vigilancia sobre el gasto destinado a la emergencia después de que Kenia asegurara unos 51.800 millones de chelines (unos 350 millones de euros) mediante el mecanismo de respuesta rápida del Banco Mundial.

"Las condiciones de emergencia -avisó- no deben utilizarse para eludir las leyes y la supervisión". EFE

(foto)