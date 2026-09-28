TotalEnergies se compromete a elevar en más de un 5% anual su dividendo hasta 2030

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TotalEnergies ha anunciado que fijará una política de reparto de dividendos que se elevará en más de 5% anual hasta 2030 y que supondrá una devolución al accionista del 40% del flujo de caja, al tiempo que ha confirmado sus previsiones para los próximos años y la presentación de su estrategia.

De esta manera, la firma francesa ha presentado ante los inversores en Nueva York (EEUU) su plan de negocio para los próximos ejercicios en el que ha corroborado el cumplimiento de todos sus objetivos de crecimiento para 2030.

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TotalEnergies prevé un crecimiento anual del 4% en la producción de energía --petróleo, gas y electricidad-- hasta 2030 y reducirá las emisiones de sus operaciones. Igualmente, pronostica un aumento de la producción de petróleo y gas del 3% anual entre 2025 y 2030.

El crecimiento de la producción generará liquidez que se traducirá en un "fuerte" aumento del flujo de caja libre de alrededor de 10.000 millones de dólares (8.800 millones de euros) entre 2025 y 2030, lo que representa un aumento de más de cuatro dólares (3,52 euros) por acción.

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Asimismo, la compañía gala planea inversiones netas de entre 14.000 y 17.000 millones de dólares (12.300 y 15.000 millones de euros) anuales durante el período 2027-2032 y el consejo de administración ha autorizado la recompra de acciones por valor de 2.500 millones de dólares (2.200 millones) para el cuarto trimestre de 2026 y entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (1.750 y 2.200 millones de euros) para el primer trimestre de 2027.